Диетологи рассказали о «ленивой» системе питания

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Правила банановой диеты.Популярная банановая диета была разработан в Японии и была известна под названием «Asa Banana Diet». В 2012 году она имела такую популярность, что полки с бананами в продуктовых магазинах были пусты. Режим питания разработан «для ленивых» и не требует физических упражнений, чтобы достичь желаемого результата.Ее суть заключается в том, что на завтрак можно есть только бананы и пить воду комнатной температуры. В остальные приемы пищи можно придерживаться привычного рациона. Важно в промежутке между завтраком и обедом продержаться и ничем не перекусывать. Ограничений по количеству употребляемых бананов нет. Самое главное — они должны быть сырыми и зрелыми. Основоположник диеты — Хитоши Ватанабе, утверждал, что благодаря такому завтраку ему удалось сбросить 16 килограмм.Бананы легко утоляют голод и обволакивают стенки желудка, а также содержат в себе большое количество витаминов и полезных веществ. Плод содержит в себе триптофан, который оказывает воздействие на эмоциональную систему. Он повышает настроение, помогает справиться с депрессией, повышает работоспособность. Так что это еще одна из весомых причин добавлять бананы в свой завтрак. Плоды содержат в себе калий, кальций и никотиновую кислоту. В совокупности эти вещества необходимы для ритмичной работы сердца и нормализации давления в организме.Диетологи отмечают, что идеальный прием пищи должен быть в соотношении 80/20. Это означает 80% насыщения и 20% пустоты, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Соблюдение этих правил поспособствует избавлению до 7 килограмм лишнего веса за неделю при соблюдении условий:отказ от алкоголя;подготовка ко сну до полуночи;последний прием пищи до 8 часов вечера;не перекусывать между основными приемами пищи.Соблюдать банановую диету просто и полезно. Она ускоряет метаболизм, помогает контролировать свой аппетит и удерживает от переедания в течение дня.