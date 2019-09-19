Названа самая безопасная поза для сна

Что несет непоправимый вред телу.Медики рассказали, что не все позы для сна безопасны для здоровья человека. Оказывается, что спать на боку очень вредно.Известный врач-кардиолог Валерий Садовой поделился с журналистами информацией о том, какие позы для сна являются безопасными, а какие наоборот – нанесут непоправимый вред.По словам Садового, самая безопасная поза для сна – на спине. Если вы предпочитаете спать на боку, то вполне естественно, что можете заработать себе серьезные проблемы с позвоночником.Врач предупредил, что те, кто любят спать на животе тоже в опасности — повышается внутрибрюшное давление.Как отметил кардиолог Валерий Садовой, что самая опасная и вредная для здоровья поза для сна – спать сидя. Такое положение провоцирует сильные отеки, которые нарушают нормальный кровоток в теле. Если спать в таком положении очень часто это непременно приведет к тромбозам и расширению вен.