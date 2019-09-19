Медики предупредили беременных об опасности популярного лекарства

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Что может быть опасно для ребенка.Ученые из Бристольского университета опубликовали исследование, согласно которому прием парацетамола во время беременности может вызвать синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка.Пару дней назад Совет по медицинским исследованиям Великобритании, организация Wellcome Trust и Бристольский университет опубликовали совместное исследование о влиянии употребления парацетамола женщинами, которые находятся между 18 и 32 неделями беременности, на нейрокогнитивное развития ребенка.Ученые проанализировали данные более 12 тыс. матерей, из которых почти половина принимала парацетамол. Разные женщины заполняли анкеты в период с 1991-го, после чего исследователи собирали и анализировали эту информацию, а также сравнили результаты психиатрических тестов детей, которые родились у опрошенных женщин.Согласно результатам работы, принятие парацетамола в период между 18 и 32 неделями беременности связано с появлением синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей в возрасте до 7?9 лет. Это подтвердили результаты тестов когнитивных навыков детей опрошенных.Сейчас ученым остается выяснить, как принятие парацетамола во время беременности влияет на успеваемость детей старшего возраста и их состояние во время полового созревания.СДВГ — это неврологическое расстройство, симптомами которого могут быть снижение концентрации внимания ребенка, гиперактивность и неуправляемая импульсивность. У взрослых СДВГ может проявляться в трудностях с восприятием информации, а также снижением интеллекта.