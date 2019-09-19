Медики предупредили беременных об опасности популярного лекарства

Что может быть опасно для ребенка.

Ученые из Бристольского университета опубликовали исследование, согласно которому прием парацетамола во время беременности может вызвать синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка.

Пару дней назад Совет по медицинским исследованиям Великобритании, организация Wellcome Trust и Бристольский университет опубликовали совместное исследование о влиянии употребления парацетамола женщинами, которые находятся между 18 и 32 неделями беременности, на нейрокогнитивное развития ребенка.

Ученые проанализировали данные более 12 тыс. матерей, из которых почти половина принимала парацетамол. Разные женщины заполняли анкеты в период с 1991-го, после чего исследователи собирали и анализировали эту информацию, а также сравнили результаты психиатрических тестов детей, которые родились у опрошенных женщин.

Согласно результатам работы, принятие парацетамола в период между 18 и 32 неделями беременности связано с появлением синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей в возрасте до 7?9 лет. Это подтвердили результаты тестов когнитивных навыков детей опрошенных.

Сейчас ученым остается выяснить, как принятие парацетамола во время беременности влияет на успеваемость детей старшего возраста и их состояние во время полового созревания.

СДВГ — это неврологическое расстройство, симптомами которого могут быть снижение концентрации внимания ребенка, гиперактивность и неуправляемая импульсивность. У взрослых СДВГ может проявляться в трудностях с восприятием информации, а также снижением интеллекта.
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Добавил klava в категорию Фармакология

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