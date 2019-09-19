В препарате от изжоги нашли вещества, провоцирующие онкологию
В пользующемся спросом препарате от изжоги, были выявлены канцерогенные вещества, провоцирующие онкологию.
Такое заявление сделало FDA (американское Агентство социальных служб и здравоохранения).
В лекарстве было найдено NDMA — вещество N-нитрозодиметиламин.
Данный компонент нашелся в «Ранитидине», он также известен многим под наименованием «Зантак».
Выявленное вещество специалисты определили по отношению к человеку, как «вероятный канцероген». Дело в том, что исследования, проведенные на животных, показали влияние NDMA на возникновение онкологии.
Агентство выдало рекомендацию по прекращению приема соответствующего препарата.
В настоящий момент устанавливается, действительно ли малые дозы NDMA могут влиять на здоровье людей и провоцировать рак.
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Добавил klava в категорию Онкология
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