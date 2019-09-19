В препарате от изжоги нашли вещества, провоцирующие онкологию

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Лекарство пользуется спросом.В пользующемся спросом препарате от изжоги, были выявлены канцерогенные вещества, провоцирующие онкологию.Такое заявление сделало FDA (американское Агентство социальных служб и здравоохранения).В лекарстве было найдено NDMA — вещество N-нитрозодиметиламин.Данный компонент нашелся в «Ранитидине», он также известен многим под наименованием «Зантак».Выявленное вещество специалисты определили по отношению к человеку, как «вероятный канцероген». Дело в том, что исследования, проведенные на животных, показали влияние NDMA на возникновение онкологии.Агентство выдало рекомендацию по прекращению приема соответствующего препарата.В настоящий момент устанавливается, действительно ли малые дозы NDMA могут влиять на здоровье людей и провоцировать рак.