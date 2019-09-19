Врачи рассказали, какие лекарства могут вызвать сухость во рту

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Симптом мешает спокойному сну.Сухость во рту не является серьезной патологией, но она может мешать спокойному сну. Эксперты изучили вопрос и назвали причины появления проблемы.Самой распространенной причиной сухости во рту является прием лекарств. Многие аптечные препараты, в том числе антигистаминные, мочегонные, стабилизирующие давление, имеют подобный побочный эффект.Препараты от болезни Паркинсона, называемые антихолинергическими средствами, также вызывают сухость во рту. Иногда их назначают для лечения целого ряда недугов. Проблема может появиться при обезвоживании, беспокойстве, диабете, болезнях печени и поджелудочной железы, лечении от рака, синдроме Шегрена. Если сухость вызывает сильное беспокойство или мешает нормальной жизни, стоит поговорить с врачом. Возможно, доктор пересмотрит назначенное ранее лечение.Эксперты рекомендуют использовать при сухости искусственную слюну, продающуюся в аптеках без рецепта. Справиться с проблемой помогут специальные пастилки, стимулирующие выработку жидкости.