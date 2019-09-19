Эти продукты важны для правильной работы печени

Ожирение печени становится все более «популярным»Медики утверждают, что ожирение печени становится все более «популярным», и встречается оно уже не только у тех, кто злоупотребляет алкоголем. Причина тому – неправильное питание: фастфуд, газировки, консервация, копчености, сладости, огромное количество всяческих добавок в полуфабрикатах – то, на что наш организм не рассчитан биологически. Это засоряет кровь токсинами и холестерином, заставляя печень работать в экстремальном режиме.Печень – один из ключевых органов, это главный фильтр организма, от ее работы зависит здоровье всего организма. Она уникальна – печень способна полностью восстановиться даже если поражения уже значительные. С другой стороны, это очень «терпеливый» орган, поэтому человек не ощущает симптомов заболевания до тех пор, пока не станет слишком поздно.Ей можно и нужно помочь. Просто нужно подбирать рацион таким образом, чтобы в нем были продукты, максимально полезные для нормальной работы печени. Особенно важны такие 5 компонентов.Витамин А. Им богаты абрикос, морковь, тыква, брокколи, авокадо, болгарский перец.Витамин В2. Его много в персиках и грушах, свекле и шпинате.Витамин Е. Это: злаки рыба и нерафинированные растительные масла.Омега-3 жирные кислоты. Авокадо, жирные сорта рыбы.Липоевая кислота. Содержится в большом количестве в молочных продуктах, говядине и шпинате.