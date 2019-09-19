Почему немеют руки: главные причины
Но также подобным онемением могут сигналить о себе опасные нарушения в организме, напоминают врачи.
Медики рассказали о тревожных причинах, вызывающих чувство онемения в пальцах рук. Одной из таковых, по их словам, являются неприятные процессы в шейном отделе позвоночника. Это могут быть как напряженность и спазмы мышц, так и дегенеративные явления в позвонках и эластичных тканях.
«Иногда такой эффект может давать межпозвоночная грыжа», — констатируют специалисты.
Еще одна возможная опасная причина онемения в пальцах – это различные отклонения в работе сердца. По словам врачей, такой симптом, например, может наблюдаться перед инфарктом. Если онемение в пальцах не является кратковременным эпизодическим явлением, нужно обязательно посетить кардиолога.
В тех случаях, когда помимо онемения в пальцах рук, имеют место повышенная раздражительность, хандра, нарушения в качестве сна, можно заподозрит дефицит витаминов – конкретно витаминов группы В и в первую очередь витамина В12. К счастью, решить данную проблему не сложно, нужно увеличить в рационе количество белковых продуктов и злаков.
Но следует помнить и о том, что онемевшие пальцы в некоторых случаях – это сигнал о диабете. При данном заболевании нарушается кровообращения, отчего в первую очередь страдают мелкие сосуды конечностей. Поэтому совсем не лишним при появлении такого симптома будет проверить свой уровень глюкозы в крови.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил sigivigi в категорию Разное
Добавить комментарий