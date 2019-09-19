Почему немеют руки: главные причины

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Онемение пальцев рук – частое явление, как таковое не являющееся болезнью.Но также подобным онемением могут сигналить о себе опасные нарушения в организме, напоминают врачи.Медики рассказали о тревожных причинах, вызывающих чувство онемения в пальцах рук. Одной из таковых, по их словам, являются неприятные процессы в шейном отделе позвоночника. Это могут быть как напряженность и спазмы мышц, так и дегенеративные явления в позвонках и эластичных тканях.«Иногда такой эффект может давать межпозвоночная грыжа», — констатируют специалисты.Еще одна возможная опасная причина онемения в пальцах – это различные отклонения в работе сердца. По словам врачей, такой симптом, например, может наблюдаться перед инфарктом. Если онемение в пальцах не является кратковременным эпизодическим явлением, нужно обязательно посетить кардиолога.В тех случаях, когда помимо онемения в пальцах рук, имеют место повышенная раздражительность, хандра, нарушения в качестве сна, можно заподозрит дефицит витаминов – конкретно витаминов группы В и в первую очередь витамина В12. К счастью, решить данную проблему не сложно, нужно увеличить в рационе количество белковых продуктов и злаков.Но следует помнить и о том, что онемевшие пальцы в некоторых случаях – это сигнал о диабете. При данном заболевании нарушается кровообращения, отчего в первую очередь страдают мелкие сосуды конечностей. Поэтому совсем не лишним при появлении такого симптома будет проверить свой уровень глюкозы в крови.