Этот знакомый всем продукт может спровоцировать онкологию
С 2014 по 2016 год эксперты следили за состоянием здоровья 475 тысяч британцев в возрасте 37-73 лет. Ученые записывали данные участников о потреблении мяса.
К концу второго года e 23 тысяч участников исследования развились онкозаболевания. Ученым удалось обнаружить связь между употреблением курицы и развитием неходжкинской лимфомы.
Кроме того, употребление куриного мяса увеличивало вероятность возникновения рака простаты у мужчин, а также меланомы у людей обоих полов. Риск возникновения опухолей повышался при потреблении от 30 граммов белого мяса в день.
К белому мясу относят:
Птичье мясо:
Курятина
Индюшатина
Гусятина
Утятина
Мясо диких птиц:
Мясо дикой утки
Мясо фазана
Мясо куропатки
Страусятина
Перепелятина
Голубятина
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил sigivigi в категорию Онкология
Добавить комментарий