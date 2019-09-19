Этот знакомый всем продукт может спровоцировать онкологию

Онкологи из Оксфордского университета обнаружили, что употребление курицы и другого белого мяса вредит здоровью.

С 2014 по 2016 год эксперты следили за состоянием здоровья 475 тысяч британцев в возрасте 37-73 лет. Ученые записывали данные участников о потреблении мяса.

К концу второго года e 23 тысяч участников исследования развились онкозаболевания. Ученым удалось обнаружить связь между употреблением курицы и развитием неходжкинской лимфомы.

Кроме того, употребление куриного мяса увеличивало вероятность возникновения рака простаты у мужчин, а также меланомы у людей обоих полов. Риск возникновения опухолей повышался при потреблении от 30 граммов белого мяса в день.

К белому мясу относят:

Птичье мясо:

Курятина
Индюшатина
Гусятина
Утятина

Мясо диких птиц:

Мясо дикой утки
Мясо фазана
Мясо куропатки
Страусятина
Перепелятина
Голубятина
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил sigivigi в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь