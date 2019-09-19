Этот знакомый всем продукт может спровоцировать онкологию

Онкологи из Оксфордского университета обнаружили, что употребление курицы и другого белого мяса вредит здоровью.С 2014 по 2016 год эксперты следили за состоянием здоровья 475 тысяч британцев в возрасте 37-73 лет. Ученые записывали данные участников о потреблении мяса.К концу второго года e 23 тысяч участников исследования развились онкозаболевания. Ученым удалось обнаружить связь между употреблением курицы и развитием неходжкинской лимфомы.Кроме того, употребление куриного мяса увеличивало вероятность возникновения рака простаты у мужчин, а также меланомы у людей обоих полов. Риск возникновения опухолей повышался при потреблении от 30 граммов белого мяса в день.К белому мясу относят:Птичье мясо:КурятинаИндюшатинаГусятинаУтятинаМясо диких птиц:Мясо дикой уткиМясо фазанаМясо куропаткиСтраусятинаПерепелятинаГолубятина