Назван главный «ускоритель» похудения

Американские ученые назвали лучший напиток для похудения, который поможет сбросить вес на 17% быстрее.Как показали исследования, его действие для похудения заключается в блокировке отложения жира в самом зачатке этого процесса.Специалисты из Национальной медицинской библиотеки считают, что лучше зеленого чая для похудения нет ничего. Как показали исследования, две чашки этого чая или прием его экстракта усиливают эффект от тренировок, ускоряют сжигание жира и вообще являются катализатором похудения даже без диет.Все потому, что в зеленом чае содержится очень большое количество антиоксидантов EGCG, которые снижают уровень глюкозы в крови.Правда, для того, чтобы эффект был выраженным, чай нужно заваривать не кипящей водой, а подождать, пока она чуть остынет, предупредили эксперты.