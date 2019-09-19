Врачи предупредили об опасности популярного препарата от сердца

Лекарство стало настолько привычным в обиходе, что многие люди, не задумываясь глотают его по любому поводу.Активным компонентом препарата является концентрированный раствор ментола рацемического (левоментола), растворенного в изовалерате ментила. Вещество при сублингвальном приеме воздействует на чувствительные к нему холодовые рецепторы слизистой ткани рта, и благодаря такому раздражению запускается ряд реакций: происходит выброс множества эндогенных элементов – эндорфинов, опиоидных пептидов (динорфинов, энкфифалинов и пр.), гистамина, кинина (пептида, отвечающего за расширение сосудов).Высвободившиеся вещества играют важнейшую роль в уменьшении интенсивности боли, нормализации состояния сосудов и обеспечении правильного функционирования сердца и сосудов, нервной системы.Препарат отличается очень быстрым действием: при подъязычном применении активное вещество усваивается слизистой оболочкой рта и в течение 5 минут после приема больному становится легче. Метаболизируется ментол в печени и выводится из организма почками в форме глюкоронида. Лекарственные формы Валидола – сублингвальные таблетки (60 мг ментола) и капсулы (100 мг), капли.Используется препарат при терапии:Приступов стенокардии легкой формыКинетозаИстерииБолей головы вследствие приема нитратовНевроза.Польза и вред препаратаВ последнее время происходит переосмысление свойств многих медикаментов, и Валидол не стал исключением. Одни люди утверждают, что он действительно помогает, другие уверены, что лекарство – пустышка, сродни обычным мятным конфетам.Однако не нужно забывать, что, как и любое средство лечения, Валидол способен помочь или навредить, поэтому результат терапии во многом зависит от правильности диагноза и соблюдения назначений врача. А поскольку пока ученые и медики не доказали отсутствия его пользы и тем более вреда, то препарат считается лекарством.Как говорилось ранее, действие препарата достигается путем раздражения чувствительных окончаний и последующему выбросу в кровь веществ, устраняющих болевой синдром. Но на состояние кровеносных сосудов левоментол не оказывает никакого влияния. Поэтому в серьезных случаях (при предынфарктном состоянии, атеросклерозе и пр.) препарат навредит, так как снимет симптом, приглушив боль, но не саму причину. В итоге болезнь осложнится, а в случае развития инфаркта не исключены фатальные последствия.Если боль в груди появилась после стресса, то может возникнуть страх смерти, что станет толчком для выброса адреналина. В свою очередь, его действие усугубит состояние сердца. В этих случаях один Валидол не поможет, его нужно принимать с нитроглицерином, который расширит сосуды и устранит расстройство кровообращения.Беременным также следует внимательно отнестись в Валидолу, и не принимать его без ведома врача. Не рекомендован препарат и кормящим женщинам. Применять Валидол нужно с осторожностью и тем людям, у которых пониженное давление, так как препарат может снижать его уровень.