Ученые выяснили, как связаны болезни сердца и печени

Взаимосвязь больше, чем она кажется на первый взгляд.Ученые считают, что проблемы с печенью могут спровоцировать серьезные нарушения в работе сердца. Как известно, сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из первых мест в рейтинге болезней, которые ведут к смертельному исходу.От неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) страдает около 37% населения планеты. Данное заболевание характеризуется скоплением жира в клетках органа, что ведет к сбоям в его работе и воспалительным процессам. Часто эта болезнь осложняется циррозом, фиброзом и гепатитом. Проведенные в последнее время научные исследования подтвердили, что проблемы с печенью напрямую связаны с болезнями сердца.Как выяснилось, у людей, страдающих НАЖБП сосуды работают намного хуже, нежели у здоровых. Японские ученые доказали, что сердечные патологии встречаются чаще у пациентов с проблемами печени. Более того, воспаления в этом органе провоцируют аналогичные процессы в сердце. В свою очередь израильские специалисты заявили о взаимосвязи между НАЖБП и диастолической функцией миокарда левого желудочка.Ученые утверждают, что людей с проблемами с печенью следует включить в группу риска развития заболеваний сердца. Медики считают, что такие пациенты должны проходить регулярные осмотры и медицинские обследования.