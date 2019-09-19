Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды

Вместе с осенью приходит холодная погода и начинается время простудных заболеваний. Медики рекомендуют укреплять свое здоровье и повышать опорные силы организма.Для этого стоит правильно питаться и включить в свой рацион такие полезные продукты как: лимон, лук, чеснок и перец.Кроме этого, чтобы укрепить свой иммунитет и не болеть, стоить обратить внимание на этот теплый и ароматный осенний напиток — на глинтвейн . По словам медикам он является отличной “профилактикой” заболеваний.Глинтвейн не обязательно должен быть алкогольным (существует безалкогольное вино), но обязательно должен состоять из качественного красного или белого вина.Основная польза вина состоит из антиоксидантов под названием полинофилы. Полинофилы усиливают работу сердца, приводят в тонус сосуды и снижают плохой холестерин в крови.Но не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, даже если это «безобидный» глинтвейн. В сутки норма для мужчин — это два бокала, а вот женщинам можно лишь один бокал. Если рекомендуемая доза превышается, то в таком случае напиток приносит вред организму.Дабы повысить опорные силы организма зимой, следует добавлять в горячий глинтвейн корицу и гвоздику. Эти специи имеют антибактериальный эффект, а вот вино хорошо прогревает тело. Гвоздика и корица отлично поднимают настроение, прогоняют осеннюю хандру, бессонницу и успокаивают нервную систему.Однако не следует заниматься самолечением, а в случае заболевания лучше сразу обращаться к врачу. Ведь глинтвейн — это не лекарство, а лишь средство профилактики.