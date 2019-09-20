Привычки, разрушающие наше здоровье

В появлении ряда заболеваний человек виноват сам. Повседневные привычки, которые для многих являются частью образа жизни, медленно, но постепенно разрушают здоровье. Главная опасность кроется в том, что происходит этот процесс незаметно для самого человека. Со временем вредные привычки провоцируют не только отклонения в работе сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной системы, но и более опасные последствия – онкологию.НедосыпаниеМало кто из людей задумывается над тем, что их здоровье разрушается из-за недостатка сна. Регулярный недосып приводит к моральному и физическому истощению, вводя организм в состояние постоянного стресса. Снижаются защитные функции иммунной системы. Организм больше подвергается вирусным, инфекционным заболеваниям, переходящим в хроническую форму и разрушающим организм.Строгие диетыЖелание иметь стройное и красивое тело для многих женщин превращается в привычку питаться мало и скудно. Строгие диеты, как образ жизни, приводят к развитию различных заболеваний пищеварительной системы. Недостаток витаминов и минеральных элементов, неправильный и неполноценный рацион постепенно убивают иммунную систему. Впоследствии иммунитет не способен противостоять даже самым легким вирусам.Курение и алкогольО вреде курения и регулярного употребления алкогольных напитков известно всем. Никотин и спирт разрушают организм очень быстро. Эти привычки нарушают работу всех внутренних органов, во много раз увеличивая риск развития инсультов, инфарктов, онкологических новообразований. Онкоцентр в г. Киев предлагает программу комплексной диагностики, помогая выявлять раковые заболевания на ранних стадиях развития. Человек, который хочет дольше сохранить крепкое здоровье и цветущий внешний вид, должен навсегда отказаться от сигарет и алкоголя.Употребление кофе и энергетиковМногие люди начинают свой рабочий день с чашки (или нескольких) ароматного черного напитка. Кофе бодрит и тонизирует, но вместе с этим постепенно разрушает здоровье. Повышение артериального давления, проблемы с сердцем и сосудами, нарушение кровообращения в головном мозге – малый перечень того, что с организмом делает привычка ежедневно выпивать по несколько чашек крепкого кофе.Еще больше вредит организму привычка взбадривать себя с помощью употребления энергетических напитков. Их вредный состав разрушает весь организм, причем делает это очень быстро.Пассивный образ жизниПривычка проводить вечера после работы и выходные на диване – верный путь к возникновению многих заболеваний. Те люди, которые не занимаются спортом и считают, что лучшее хобби – лежание перед телевизором или долгое сидение за компьютером, очень скоро столкнутся с большими проблемами со здоровьем. У них начнут разрушаться ткани в суставах, возникнут нарушения в кровеносных сосудах, ожирение, сахарный диабет.Привычка не лечитьсяЭто самый большой вред, который человек осознанно наносит своему организму. Большинство людей предпочитают заниматься самолечением и снимать боль лекарственными средствами вместо того, чтобы обращаться за помощью к врачам.Многие, очень опасные заболевания можно эффективно вылечить, если диагностировать на ранней стадии. Но при ухудшении состояния и появлении осложнений, шансов на положительный исход практически не остается.Привычка невнимательно относиться к своему здоровью и принимать лекарства без назначения врача – это быстрое уничтожение здоровья и всего организма.