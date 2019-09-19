Осень и дожди: врачи рассказали, как эффективно бороться с хандрой

Ухудшение настроения, снижение активности, ощущение тревоги, сонливость в течение дня, повышенный аппетит могут свидетельствовать об осенней депрессии.С приходом осени зачастую увеличивается потребление пищи, богатой жирами и углеводами, как правило, снижается общий тонус, появляется слабость, апатия, разбитость, и открывается дорога к лишним килограммам.Медики связывают появление осенней депрессии с нарушением обмена серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение. Исследования показали, что осенью и зимой содержание серотонина в мозге значительно ниже, чем летом.Также роль играет гормон мелатонин — регулятор суточных ритмов, выработка которого зависит от количества света. Осенью и зимой световой день значительно короче, поэтому многие люди начинают ощущать симптомы депрессии.Чтобы выйти из состояния осенней хандры рекомендуется увеличить физическую активность: прогулки, спортзал, бассейн, танцы помогут выйти из состояния депрессии значительно быстрее.Осенняя депрессия связана с недостатком тепла и света, поэтому обратите внимание на вечернее освещение. Помещение, в котором вы находитесь в вечерние часы, должно быть достаточно освещенным, кроме того можно добавить несколько ярких аксессуаров в интерьер. Нахождение в хорошо освещенном помещении в осенне-зимний период ведет к повышению тонуса и позитивному отношению к жизни, а яркие краски повышают настроение.Наполните свою жизнь положительными эмоциями. Если вы давно не ходили в театр, обязательно сделайте это. Порадуйте себя хорошей актерской игрой, новыми впечатлениями и интересными знакомствами.Прогуляйтесь по магазинам, посетите салон красоты. Даже если вы не любительница кардинальных изменений внешности, внесите нотку экстравагантности в свой образ, изменив цвет волос или купив несколько обновок.К слову, ученые нашли связь между лишним весом и депрессией и рассказали, кто от этого страдает чаще.Избыточный вес может привести к депрессии, которая, в основном, психологического характера, утверждают исследователи.В то время, как предыдущие исследования показали, что люди с ожирением чаще болеют депрессией, было не понятно, депрессия вызывает изменение массы тела или наоборот.