Названы лучшие «осенние» продукты для похудения

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Рецепты их приготовления.С приходом осени на рынках и в супермаркетах появляется множество сезонных овощей. Некоторые из них могут быть не только вкусными, но и безумно полезными для организма.Предлагаемчитателю узнать о самых полезных осенних овощах, а также простые диетические рецепты из них.Помидоры содержат ряд минералов и витаминов. А антиоксиданты в составе делают их незаменимыми в рационе здорового питания. Они улучшают пищеварение, нормализуют обмен веществ, укрепляют сердечно-сосудистую систему, являются профилактикой раковых заболеваний.Фаршированные помидорыИнгредиенты:Помидор крупный 2 шт.Яйцо куриное 2 шт.Тунец в собственном соку (консервированный) 1 банкаЛук-шалот 2 шт.Сметана1 ст. л.Соль, перец по вкусуМасло оливковое 1 ст. л.Зелень свежая (укроп, петрушка, кинза) небольшой пучокЧеснок 1 зубчи.Способ приготовления:Помидоры вымыть, срезать верхнюю часть и удалить из них сердцевину. В отдельной миске смешать тунец, мелко нарубленную свежую зелень и лук-шалот. Посолить, поперчить и заправить сметаной. Тщательно перемешать. Выложить полученную начинку в помидоры примерно до середины. Сверху разбить яйца. Форму для выпечки смазать оливковым маслом и положить в нее помидоры. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.Болгарские перцы – богаты витамином С, А, кальцием и магнием. Они чистят сосуды от холестериновых бляшек, повышают аппетит, запускают процессы пищеварения, улучшают состояние кожи, волос и ногтей, снижают риск возникновения болезни Альцгеймера.Салат из перца на грилеИнгредиенты:Красный болгарский перец 4 шт.Оливковое масло 3 ст. л.Соль 1/4 ч. л.Каперсы 3 ст. л.Красный лук 1/3 шт.Свежая петрушка 2 ст. л.Красный винный уксус 1 ст. л.Способ приготовления:Каждый болгарский перец необходимо очистить от семян и разрезать на шесть частей. Сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла, посолить и поперчить. Разогреть гриль до средней температуры. Выложить перец на решетку кожицей вниз. Закрыть гриль и готовить примерно 2-3 минуты. Перец должен стать мягким. Затем остудить его и нарезать соломкой. В большой миске смешать перец, рубленый лук, каперсы и рубленую петрушку. Добавить винный уксус и оставшееся оливковое масло. Хорошо перемешать. Посолить и поперчить и подавать его теплым.Баклажаны богаты витаминами и микроэлементами. Они полезны для улучшения работы сердечно-сосудистой и нервной системы, а также для повышения иммунитета.Баклажаны в чесночном соусеИнгредиенты:Баклажаны, нарезанные кружочками 2 шт.Соль, перец по вкусуКукурузный крахмал 1-2 ч. л.Соевый соус 2 ч. л.Сахар 2 ч. л.Растительное масло 2-3 ст. л.Имбирь 1 ч. л.Чеснок измельченный 3 зубчика;Способ приготовления:Нарезанные баклажаны подержите 15 минут в холодной воде. Выньте и обсушите. Смешайте соевый соус, сахар и 1 ч. л. крахмала. Смажьте баклажаны получившейся смесью и посыпьте имбирем. В сковороде разогрейте 1 ст. л. растительного масла и обжарьте на нем баклажаны, чтобы они стали мягкими. Подавайте готовое блюдо, по желанию украсив зеленым луком.Капуста богата клетчаткой, витаминами, минералами. Этот овощ укрепляет стенки сосудов, выводит холестерин из организма, улучшает пищеварение и работу сердца, служит для профилактики онкологии.Читайте также: Назван опасный фактор, негативно влияющий на потенциюОладьи из брокколи и цветной капустыИнгредиенты:Цветная капуста — 200 граммБрокколи — 200 граммЯйцо — 1 шт.Твердый сыр — 30 граммПанировочные сухари — 1 ст.л.СольПерец.Способ приготовления:Все ингредиенты необходимо измельчить и смешать в глубокой миске. Добавить панировочные сухари, соль и перец. В конце следует разбить в получившуюся смесь яйцо и перемешать. Слепить небольшие блинчики и выложить на противень. Через 15-20 минут оладьи становятся румяными, ароматными и их необходимо достать из духовки. Для запекания таких оладий подходит температура 190-200 градусов.