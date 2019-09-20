Назван опасный фактор, негативно влияющий на потенцию

Мужчины ежедневно, сами того не зная, снижают потенцию и выработку тестостерона.Ученые определили, что такое химическое соединение, как бисфенол А, является одной из главных причиной снижения мужской потенции, выработки тестостерона и ухудшения репродуктивной функции.Во всем миру уже предпринимаются шаги в виде запрета на бутилированную воду для ежедневного использования, однако в России ее производство процветает.Ученые установили, что при нагревании емкостей для воды химические вещества из бутылок выделяют в воду канцерогены. То же самое происходит при разогреве пищи, хранящейся в пластиковой таре. Специалисты на основании исследований установили, что употребление таких продуктов и воды из пластиковых бутылок ведет к угнетению эректильной функции у мужчин, кроме того, снижается уровень основного мужского гормона — тестостерона, что влечет снижение потенции.Таким образом, обычный офисный обед из контейнера, запитый чаем, приготовленным из бутилированной воды, ежедневно уменьшает шансы мужчин на потомство и сохранение потенции на долгие годы.