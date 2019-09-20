Медики развенчали популярные мифы об отеках

Они имеют мало общего с правдой.Для людей славянской внешности отеки на лице являются едва ли не самой распространенной проблемой, которая доставляет много хлопот в любом возрасте. Почему они возникают, и как с ними бороться? Необходимо разобраться.Миф №1: Выпили много жидкости.В действительности, причина появления отеков на лице – недостаточное употребление воды. Клетки, находящиеся на голодном пайке, теряют влагу, отдавая ее в межклеточное пространство. Оно раздувается, и от этого ткани лица становятся отечными. Если после того, как вы выпили несколько лишних чашек чаю, у вас появляются отеки на лице, это может свидетельствовать о наличии определенных проблем в организме: от нехватки минералов до избыточной выработки гормона альдостерона под действием хронического стресса.Миф №2: Отеки – возрастная проблема.На самом деле, в организме работает биогидравлическая система, которая иногда дает сбои, причем независимо от возраста, из-за механического перекрытия путей вывода лимфы. Если лимфопротоки и венозные сосуды сдавливаются в шейном отделе, жидкость будет задерживаться в области лица. Чем старше мы становимся, тем больше в шейном отделе позвоночника наблюдается нарушений, которые развиваются в результате неправильного образа жизни.Миф №3: От отеков надо немедленно избавляться.Отек – это застойная токсичная жидкость, поэтому теоретически от нее нужно избавляться. Однако процесс вывода этой жидкости должен быть постепенным. Начинать его следует с шейного отдела, избавляя от спазма мышцы и восстанавливая кровоток, то есть питание кожи. И помните: лимфодренаж идет быстрее, чем восстановление кровотока и мышечного каркаса, поэтому отслеживайте эти процессы и тормозите вывод жидкости, если лицо начинает выглядеть уставшим.Внимание! Причиной появления отеков на лице могут быть серьезные заболевания. Прежде всего, они появляются при почечной, сосудистой, сердечной недостаточности, а также при гормональных нарушениях. Отеки у беременных могут свидетельствовать об угрозе гестоза. Вот почему появление отеков на лице – серьезный повод обратиться за консультацией к врачу.