Педиатр рассказала, нужно ли пить лекарство для разжижения мокроты

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Муколитики не могут предотвратить пневмонию или бронхит.Осень – сезон простуд или ОРВИ. Поэтому родители заранее покупают лекарства, которые помогут быстро побороть болезнь.Некоторые родители при длительном кашле могут купить муколитики – средства для разжижения мокроты, пишет педиатр, детский пульмонолог Елена Орлова.Назначение муколитиков – облегчение хронических и серьезных заболеваний, сопровождающихся образованием густой мокроты, которую нужно выводить из легких, чтобы не мешать им выполнять свою функцию. Например, активно они используются при муковисцидозе.Однако людей с хроническими заболеваниями легких хоть и немало, но куда меньше, чем людей с ОРВИ.Поэтому производителям муколитиков хотелось бы, чтобы их использовали не только в пульмонологии, но и при лечении кашля при ОРВИ.Эффективны ли муколитики при ОРВИВрач отметила, что предотвратить пневмонию или бронхит они не могут. То, что без них мокроты опустятся в легкие или же не выйдут – неправда.У муколитиков есть побочные эффекты – чаще всего со стороны желудочно-кишечного тракта. К примеру, если раньше ребенок просто кашлял, то с употреблением муколитиков может возникнуть бронхоспазм и лихорадка. Бронхоспазм – что это?Это спазм бронхов в результате аллергической реакции, при обструктивном бронхите или при астме. Бронхоспазм может быть частичным (парциальным) и полным (тотальным). Во время тотального бронхоспазма дыхания почти нет.Назначать муколитики детям, особенно до года – не нужно. При этом слизи становится больше, а нормально откашлять дети его не могут.У маленьких детей в принципе слабый кашлевой толчок, поскольку для этого нужны мышечные усилия. Поэтому употребление муколитиков не облегчает ребенку состояние при ОРВИ, а наоборот – ухудшает его.Авторитетные источники категорически не рекомендуют муколитики для детей младше 2 лет из-за риска ухудшения состояния. Врач не советует давать детям муколитики при ОРВИ.Помните – при простуде не стоит пить никаких препаратов, достаточно соблюдать постельный режим и пить много теплых напитков.