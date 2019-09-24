Самые распространенные причины регулярных мигреней

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Актуальная проблема для многих.Зачастую люди не склонны копаться в причинах мигреней, списывая их на погоду или давление. А ведь при тех же условиях другие чувствуют себя совершенно нормально. А все потому, что причина головных болей может крыться в неправильном образе жизни, плохом питании или вредных привычках.На мигрени негативно влияет курение, особенно в межсезонье и особенно в больших количествах. Сигареты провоцируют резкий спазм сосудов, — а это только усиливает боль, сообщила врач Виктория Савицкая.При склонности к мигреням рекомендовано отказаться, хотя бы на некоторое время от фаст-фуда, полуфабрикатов, слишком тяжелой и жирной пищи, любых копченостей и консервов.«Не пытайтесь «лечиться» спиртным. Оно расширяет сосуды и поначалу. Сначала действительно может показаться, что вам стало легче, но потом состояние только усугубится. Во время резких смен погоды лучше граничить кофе и кофейные напитки. Особенно, если вы склонны к повышению давления или атеросклерозу. А вот для гипотоников (при пониженном давлении) несколько глотков кофе могут стать лучшим лекарством. Так что, прежде чем что-то предпринять, все таки следует выяснить показатели на тонометре», — предостерегает врач.Усилить или спровоцировать головную боль могут даже, на первый взгляд, полезные продукты. Это, как ни странно, твердые сорта сыра, шоколад, орехи, какао, цитрусовые, копченые продукты и некоторые пряности могут вызвать приступ головной боли.В перепадах погоды кроется еще одна опасность — в таких условиях наши надпочечники интенсивно вырабатывают гормон стресса. Вот почему во время ливней и пасмурной погоды мы чувствуем себя подавленными и раздражаемся без повода, снижается наша работоспособность.«Свести неприятные ощущения к минимуму можно, если подкорректировать свой рацион. Когда погода нестабильна, врачи рекомендуют отказаться от любой «тяжелой» пищи и не переедать, т.к. переполненный желудок провоцирует повышение сердцебиения (организм тратит много усилия на то, что б переварить пищу) и скачки давления.Диетологи рекомендуют питаться небольшими порциями четыре-пять раз в день, причем основу рациона должна составлять растительная пища. Включите в свой рацион такие продукты, как цитрусовые, щавель, петрушка, томаты, оливки, говяжья печень, красная икра», — порекомендовала врач.