Фитнес-тренеры рассказали, в каких случаях можно позволить себе пропустить тренировку

Когда можно дать себе слабину.Для многих из нас пропуск тренировки влечет за собой сильное чувство вины, но иногда от физических нагрузок действительно стоит отказаться. Мы собрали пять наиболее уважительных причин, когда остаться дома на диване будет гораздо полезнее, чем заняться спортом.Когда дело доходит до регулярных тренировок, всех нас условно можно разделить на две группы: тех, кто только и ищет повод отказаться от похода в зал, и вместо этого перекусить перед телевизором, и тех, кто заставит себя заняться физическими упражнениями, даже если у него что-то болит, совсем нет сил, и так далее. Ведь, если он не сделает этого, его будет пожирать изнутри сильное чувство вины и даже ненависть к себе.Те, кто принадлежат ко второй группе считают, что именно их упорство и непоколебимость помогают им расти и добиваться успехов в спорте. Но проблема в том, что в некоторых обстоятельствах физические нагрузки могут поставит под угрозу ваше здоровье. Вот пять ситуаций, когда заняться спортом будет гораздо вреднее, чем пропустить тренировку:После бессонной ночиВ 2015 году в журнале «Спортивная медицина» был опубликован большой обзор, посвященный теме, как недостаток сна влияет на физическую подготовку человека. Собранные данные показали, что, когда мы не высыпаемся, существенно снижаются возможности нашего организма. В таком случае тренировки для развития мышц и выносливости становятся менее эффективными. А хроническая нехватка сна способна нарушить функции двигательного аппарата, снизить концентрацию, когнитивные способности и иммунитет.Если вы плохо спали или вообще не спали накануне, лучше всего не пойти в тренажерный зал, а вместо этого принять теплую ванну, расслабиться и, главное, побаловать себя восемью часами качественного сна, которые восстановят ваш уровень энергии. А тренировка, проведенная на следующий день, будет намного эффективной.При повышенной температуреИзвестно, что физические упражнения повышают температуру нашего тела. Таким образом, тренировка не только еще сильнее ослабит заболевающего человека, но и увеличит риск осложнений. Это произойдет даже если вы будете заниматься в кондиционируемом помещении. Также помните, что тренировка заберет у вас много энергии, запас которой не безграничен. В данной ситуации гораздо больше в ней нуждается ваша иммунная система, чтобы бороться с вирусами, попавшими в организм.Если вы почувствовали первые признаки простуды и видите на табло термометра цифру больше обычной, то вам стоит отложить в сторону спортивный костюм и лечь в постель, чтобы поскорее прийти в себя и выздороветь.При «синдроме перетренированности»Задумайтесь, если постоянно нажимать на педаль газа в автомобиле, то двигатель, в конечном итоге, перегреется и придет в негодность. Подобным образом происходит и с нашим организмом – физические упражнения полезны, но излишние нагрузки могут быть опасными для здоровья. Эксперты предупреждают о распространенном среди спортсменов «синдроме перетренированности». Это состояние, при котором организм не может больше переносить физические нагрузки, что может привести к слабости, хронической усталости, болям в мышцах и суставах, а также к повышенному чувству беспокойства и множественным заболеваниям.Если вы мечтаете о быстрых результатах, то вспомните, что даже профессиональные спортсмены дают своему организму отдых между тренировками, чтобы избежать травм. Рекомендуем вам делать перерыв хотя бы в один день между занятиями спортом.Вы подвержены сильному стрессуДля многих тренировки – отличный способ «очистить голову» и снять напряжение. Но только не в случаях экстремального стресса, например, после потери близкого человека или серьезных перемен в вашей карьере или личной жизни. Сам стресс может подвергнуть ваше здоровье серьезному риску, а физические нагрузки сделают только хуже. Важно понимать, что упражнения значительно усиливают симптомы стресса – увеличивают частоту сердечных сокращений, заставляют интенсивнее работать потовые железы и, как уже упоминалось выше, повышают температуру тела. Это может усугубить негативные последствия стресса, подвергая ваше здоровье риску.Если вы чувствуете, что в течение дня вы столкнулись с очень высоким уровнем стресса, подумайте о том, как вы можете расслабиться и отдохнуть, вместо того, чтобы гнать себя через силу в тренажерный зал, подвергая свой организм дополнительным нагрузкам.У вас есть травмаПотянули плечо? Не страшно, ведь можно устроить «день ног», не так ли? Это распространенное мнение среди фанатов спорта, которое обычно приносит больше вреда, чем пользы. Когда мы получаем травму, наше тело направляет всю свою энергию на самовосстановление. Более того, любое физическое упражнение, даже если оно не затрагивает травмированную часть тела, может заставить вас сбиваться, падать и неуклюже двигаться, что в конечном итоге вполне может усугубить вашу травму или добавить к ней еще одну. Так что лучшее, что вы можете сделать для своего тела в таком случае – дать себе отдохнуть, пока вы не поправитесь полностью.Если же ваша травма очень серьезная и требует большого количества времени на заживление, найдите тренера, который имеет опыт работы с травмированными спортсменами, чтобы он оказал вам профессиональную помощь по составлению плана тренировок, которые точно не навредят вам.