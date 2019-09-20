Четыре ошибки, мешающие сбросить лишний вес

Не повторяйте эти ошибки.Эксперты в области красоты и здоровья назвали четыре главные ошибки, которые часто совершают худеющие и в итоге сводят на нет все усилия, направленные на избавление от лишнего веса.По словам диетологов, ни в коем случае нельзя садиться на жесткую диету, которая будет подразумевать резкое снижение калорий. Важно придерживаться правил здорового питания и переходить к ним постепенно.Ошибкой многих являются слишком длительные тренировки. Эксперты рекомендуют растягивать физическую активность на несколько дней. Продолжительные тренировки могут провоцировать увеличение массы тела.Постоянное взвешивание. Маниакальная слежка за своим весом не помогает похудеть. Увидев незначительный набор веса, многие попросту сворачивают все усилия и вес начинает расти еще больше.Использование мобильных приложений для худеющих. Организм каждого человека – уникален, в то время как приложения – универсальны. В ряде случаев использование таких приложений может приносить обратный эффект – повышение веса, предупредили врачи.