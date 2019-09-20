Как женщинам после 50 лет распознать сердечные приступы

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В медицинской практике сердечные приступы у женщин после 50 лет очень часто заканчиваются смертью – в том числе потому, что их симптомы пропускаются как пациентками, так врачами.Эксперты рекомендуют женщинам знать, как проявляют себя болезни сердца. По их словам, существуют признаки, позволяющие узнать приближение сердечного приступа.Так, например, таким признаком может быть онемение в руках, которое часто беспокоит только в течение нескольких минут. В большинстве случаев такое онемение наблюдается в левой руке, также могут возникать ощущения покалывания, слабости, боли.Также сигналом близкого сердечного приступа может быть зубная боль. Ее особенностью является то, что болит не в каком-то конкретном зубе, а отдает во всю челюсть. Кардиологи отмечают, что таким образом проявляет себя «отраженная» боль, исходящая от сердца.Предвестниками женского инфаркта могут быть и возникающие без особых причин боли в желудке, тошнота и рвота. Если помимо них наблюдаются еще и другие симптомы приведенного здесь ряда, нужно обязательно обратиться к врачу.Еще одним сигналом о грядущем сердечном приступе у женщин являются боли в спине. В некоторых случаях острая боль в области между лопатками оказывается единственным признаком приближения приступа.Помимо этого, многие женщины испытывают непривычное чувство в груди, напоминающее стеснение или давление на грудь. Другие симптомы, которые могут при этом возникать – это изжога, покалывание, жжение, которые длятся в течение двух-трех минут.У женщин старше 55 лет со слабым сердцем или с наследственным риском (в семье были случаи сердечного приступа) на его приближение могут указывать признаки, напоминающие грипп, — ломота в теле, тошнота, слабость.Что касается слабости в целом, то если она возникает при выполнении совсем простых и обыденных действий, это также может предвещать у женщин сердечный приступ.