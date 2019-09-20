Названа необычная причина воспаления кишечника

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Если режим отдыха неполноценный, то количество ILC3 уменьшается.Исследователи из Португалии выяснили, что сон плохого качества может стать причиной серьезных проблем с кишечником.Как пояснили ученые, работа важных иммунных клеток ILC3, от которых также зависит функционирование пищеварительного тракта и эффективность борьбы организма с инфекциями, связана со сном и бодрствованием.Если режим отдыха неполноценный, то количество ILC3 уменьшается. Это провоцирует воспаление и нарушение кишечного барьера. Что, кстати, приводит к повышенному накоплению жиров.Это объясняет тот факт, что частые поездки в страны с различными часовыми поясами вызывает увеличение веса и проблемы с кишечником, отметили исследователи. В этом смысле небезопасна и ночная работа.Между тем, на днях ученые из Beth Israel Medical Center в США заявили, что на 60% увеличивает риск расстройства кишечника ожирение.