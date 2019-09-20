Эти советы наверняка помогут при проблемах со стулом

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В случае возникновения запора в первую очередь врачи советуют увеличивать двигательную активность, пить достаточное количество жидкости, а также корректировать пищевой рацион.Правильно завтракать. После пробуждения следует натощак выпить стакан воды, а минут через 40 приступить к завтраку. Он должен быть плотным, содержать в себе насыщенные жиром продукты – сливочное масло, сыр. Также показан кофе, его употребление в утренние часы дает слабительный эффект. В течение дня важно пить достаточно жидкости — о перекусах всухомятку нужно забыть.Отказаться от еды со скрепляющим эффектом. Людям, склонным к запорам, рекомендуется отказаться от наваристых бульонов, белого хлеба и выпечки, крепкого кофе и чая, шоколада, айвы, кизила, груш, гранатов, черноплодной рябины и черники.Употреблять полезные продукты. По словам медиков, при проблемах с запором нужно налегать на овощи и фрукты, богатые пектином и клетчаткой, включить в рацион морскую капусту, активно употреблять кисломолочные продукты, цельное зерно. На ночь целесообразно выпивать стакан кефира с добавлением в ложки растительного масла.Правильно сидеть на унитазе. Необходимо слегка наклоняться вперед, а также подставлять под ноги невысокую скамеечку. В целом для налаживания стула полезно ходить в туалет в одно и то же время, в идеале – по утрам.Массаж и упражнения. В отсутствие противопоказаний можно выполнять массаж живота – для этого нужно совершать его поглаживания по часовой стрелке. Из упражнений полезны «велосипед» (вращательные движения приподнятыми ногами в воздухе), подъем по лестнице и пешие прогулки, йога, танцы.Принимать слабительные. Как средство помощи они подходят, но прием слабительных не должен осуществляться на регулярной основе. Эти препараты не только вызывают привыкание, но и способны стать причиной воспаления слизистой оболочки кишечника, последствия которого могут быть непредсказуемыми.Обследоваться. Если явление запора становится для человека все более частым, не стоит ограничиваться средствами самопомощи – в таких обстоятельствах нужно пройти обследование. У запоров может быть много причин, от временных до очень опасных, например, таких как рак. Важно убедиться, что запор не связан с угрожающими жизни состояниями.