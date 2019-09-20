Медики рассказали, как избавиться от головной боли подручными средствами

В осенний период многие жалуются на обострение мигреней, но вместо того, чтобы глотать бесконтрольно таблетки, врачи советуют использовать натуральные средства, травяные отвары и водные процедуры.Терпеть головные боли не только мучительно, но еще и вредно, потому при первом дискомфорте стоит как можно скорее принимать меры. Быстрой и безопасной помощью при обострениях мигрени может стать интенсивный массаж шеи, висков, затылка и надбровных дуг — поглаживающими движениями от лба к затылку, затем от темени к ушам и от макушки к затылку, плавно спускаясь к шее. Шею тоже нужно не забыть помассировать.«Рекомендовано выпить чашку ароматного чая из мяты, ромашки, зверобоя, боярышника или душицы. Если боль едва чувствуется, нужно прилечь, причем так, чтоб вам было комфортно, закрыть глаза и попытаться расслабиться в полной тишине. В большинстве случаев боль проходит сама уже через минут 15», — отметила врач.Всегда стоит проветрить комнату или помещение, в котором, вы находитесь. А при головных болях желательно завесить шторы и слегка затемнить свет, что бы он не «резал» глаза.«Если есть возможность, можно принять теплую (но не горячую) ванну с несколькими капельками эфирного масла лаванды, лимона либо мяты перечной. А после этого – полежать в тишине. Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с проявлениями метеозависимости холодные компрессы, помогающие сузить кровеносные сосуды в болезненной зоне. Для этого заверните кубики льда в пакет, затем в полотенце и приложите его ко лбу, затем к вискам или затылку, постепенно меняя зоны», — советует специалист.Не лишним будет смазать виски и затылок ментоловой мазью, купить ее можно в аптеке. Прекрасно действует также эфирное масло цитрусовых либо розмарина.