Специалисты рассказали, как не заработать инфаркт

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Исследователи целых восемь лет наблюдали за 3262 пациентами и пришли к определенному выводу.Согласно исследованию ученых из Лозаннского университета (Швейцария), непродолжительный дневной сон пару раз в неделю снижает риск возникновения инсульта и инфаркта почти на 50%.Исследователи целых восемь лет наблюдали за 3262 пациентами в возрасте от 35 до 75 лет. До начала наблюдения ни у кого из них не было проблем с сердцем. Но в течение этого многолетнего наблюдения у 155 человек были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Наблюдения за ними показали: у тех пациентов, которые регулярно практиковал кратковременный дневной сон 1-2 раза в неделю, количество инфарктов и инсультов было на 48% меньше по сравнению с теми, кто не имел привычки дремать днем. Таким образом, 30-минутный дневной сон, компенсируя недосыпание, может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить нагрузку на иммунную систему.Однако у людей старше 65 лет ученые не зафиксировали тенденцию к снижению риска ССЗ. По мнению авторов исследования, объясняется это тем, что состояние здоровья представителей этой возрастной группы таково, что поправить его лишь дневным сном нельзя.Ученые также отметили, что низкий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний сохранялся даже при наличии негативных факторов, таких как курение или лишний вес.Еще один любопытный факт, который обнаружился в ходе исследования: более частая дневная или продолжительная дремота не только не оказывала благотворного влияния на здоровье, а даже, наоборот, свидетельствовала о проблемах со здоровьем. По мнению ученых, дневная сонливость у этой группы людей вызвана болезнью, недомоганием.Ученые уточняют, что данное исследование является обсервационным. То есть результаты показывают только закономерности, а не доказывают какую-либо причинно-следственную связь между дремотой и ее пользой для здоровья, объясняют они. Но, несмотря на это, выводы, полученные в ходе исследования, в любом случае говорят о положительном воздействии дневного сна на сердечно-сосудистую систему.