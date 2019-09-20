Врачи назвали первые симптомы развития варикоза

Варикоз — то, что волнует многих людей, так как это не только косметическая проблема, но и сигнал о серьезном нарушении в здоровье.Под угрозой те, у кого наследственная предрасположенность к слабости венозной сетки.При варикозе стенки сосудов, по которым кровь бежит к сердцу деформируются, и начинают хуже выполнять свою работу.Симптомы варикоза:Горячая пульсирующая боль;Судороги и зуд в мышцах;Боли при ходьбе;Отеки в ногах;Чувство распирания и тяжести в ногах;Изменения кожи;Извитые, удлиненные варикозные вены, выступающие над поверхностью кожи голеней и стоп;Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии).