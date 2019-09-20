Врачи назвали первые симптомы развития варикоза

Варикоз — то, что волнует многих людей, так как это не только косметическая проблема, но и сигнал о серьезном нарушении в здоровье.

Под угрозой те, у кого наследственная предрасположенность к слабости венозной сетки.

При варикозе стенки сосудов, по которым кровь бежит к сердцу деформируются, и начинают хуже выполнять свою работу.

Симптомы варикоза:

Горячая пульсирующая боль;
Судороги и зуд в мышцах;
Боли при ходьбе;
Отеки в ногах;
Чувство распирания и тяжести в ногах;
Изменения кожи;
Извитые, удлиненные варикозные вены, выступающие над поверхностью кожи голеней и стоп;
Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии).
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