Врачи назвали первые симптомы развития варикоза
Под угрозой те, у кого наследственная предрасположенность к слабости венозной сетки.
При варикозе стенки сосудов, по которым кровь бежит к сердцу деформируются, и начинают хуже выполнять свою работу.
Симптомы варикоза:
Горячая пульсирующая боль;
Судороги и зуд в мышцах;
Боли при ходьбе;
Отеки в ногах;
Чувство распирания и тяжести в ногах;
Изменения кожи;
Извитые, удлиненные варикозные вены, выступающие над поверхностью кожи голеней и стоп;
Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии).
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил penal в категорию Кардиология
Добавить комментарий