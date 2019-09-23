Чем заменить дорогие суперфуды: ответ врачей
Однако цены на такие продукты нельзя назвать демократическими. Но не спешите тратиться на модные и дорогие суперфуды — их можно заменить бюджетными и не менее полезными продуктами, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Чиа заменить на семена льна
100 грамм семян чиа будут стоить от 50 до 200 гривен. Взамен можно приобрести лен, который является эквивалентным чиа и стоимость которого не будет превышать 20 гривен за 100 грамм.
Вместо киноа — принимать пшено
Зерна киноа считаются лучшим источником волокон, белков, витаминов группы В и железа. Но крупу можно заменить обычным пшеном или гречкой, которые стоят в несколько раз дешевле, а по питательности и белковому составу одинаковые с киноа.
Заменить ягоды годжи на клюкву
Отличной альтернативой ягодам годжи может стать клюква, цена которой в 4 раза меньше стоимости экзотических ягод.
Подсолнечное масло вместо масла какао и кокоса
Масла какао и кокоса безусловно обладают полезными свойствами и могут использоваться не только в приготовлении блюд, но и как наружное средство. Однако действительно полезное масло будет стоить около 300 гривен, а в кулинарии его всегда можно заменить подсолнечным маслом.
Пекмез заменить на мед
Пекмез — сгущенный сироп фруктов, ягод, овощей, популярный на Востоке. Однако есть бюджетный украинский заменитель — мед.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
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