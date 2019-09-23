Чем заменить дорогие суперфуды: ответ врачей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Популярность набирают суперфуды — пищевые добавки, к которым относятся чиа, киноа, ягоды годжи, спирулина, масло какао и кокоса и многое другое.Однако цены на такие продукты нельзя назвать демократическими. Но не спешите тратиться на модные и дорогие суперфуды — их можно заменить бюджетными и не менее полезными продуктами, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.Чиа заменить на семена льна100 грамм семян чиа будут стоить от 50 до 200 гривен. Взамен можно приобрести лен, который является эквивалентным чиа и стоимость которого не будет превышать 20 гривен за 100 грамм.Вместо киноа — принимать пшеноЗерна киноа считаются лучшим источником волокон, белков, витаминов группы В и железа. Но крупу можно заменить обычным пшеном или гречкой, которые стоят в несколько раз дешевле, а по питательности и белковому составу одинаковые с киноа.Заменить ягоды годжи на клюквуОтличной альтернативой ягодам годжи может стать клюква, цена которой в 4 раза меньше стоимости экзотических ягод.Подсолнечное масло вместо масла какао и кокосаМасла какао и кокоса безусловно обладают полезными свойствами и могут использоваться не только в приготовлении блюд, но и как наружное средство. Однако действительно полезное масло будет стоить около 300 гривен, а в кулинарии его всегда можно заменить подсолнечным маслом.Пекмез заменить на медПекмез — сгущенный сироп фруктов, ягод, овощей, популярный на Востоке. Однако есть бюджетный украинский заменитель — мед.