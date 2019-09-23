Врач объяснила, как кофе влияет на вес

Слово «диета» хорошо знакомо представительницам прекрасного пола, которые поддерживают стройную фигуру.Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram ответила на вопрос, который волнует многих, нужно ли отказываться от кофе, если худеешь.Для начала диетолог уточнила, можно ли вообще набрать вес, употребляя кофе.Фус считает, что нет, если пить кофе без добавок.Под добавками диетолог подразумевает сахар и молоко.Но опять-таки, если злоупотреблять этим напитком — здоровья он вам не прибавит. Пары чашек кофе в день будет более чем достаточно. Так что всему нужно знать меру.