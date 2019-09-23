Как очистить кровь в домашних условиях

Кровь – жидкая ткань, циркулирующая в кровеносной системе.Она обеспечивает все внутренние органы, ткани, даже самые мельчайшие клеточки нашего организма кислородом и питательными веществами и собирает все скопившиеся в них отходы.Чтобы кровеносная система и связанные с ней органы работали безупречно, необходимо время от времени проводить чистку крови, отмечает натуропат Ирина Капустина в книге «Селезенка. Лечим, чистим, защищаем».В народной медицине существует множество рецептов, позволяющих эффективно очистить кровь, кровеносные сосуды, вывести холестерин, токсины и шлаки. Например, для чистки крови издавна применяется красное вино типа «кагор» или «каберне». Пьют его по 50 г 2–4 раза в сутки (не более 200 г вина даже при условии, что печень здорова). Курс очищения – 10–20 дней.Хорошие результаты дает фитотерапия. Лучшими кровоочистительными травами являются бессмертник, душица, зверобой, крапива, лопух (корень), одуванчик, полынь, ромашка. Эффективны сборы, в состав которых входят овощи (лук, чеснок, свекла, морковь), плоды и ягоды (вишня, яблоки, грейпфруты и другие цитрусовые, ягоды можжевельника и пр.).Длительность очистительного курса зависит от вашего самочувствия, организм зачастую сам подсказывает, когда следует заканчивать прием фитонапитка: если на начальном этапе он кажется приятным, то постепенно пить его становится все труднее – организм как бы отторгает его. Если в рецепте нет особых указаний, начальный курс траволечения составляет 2–3 недели (в зависимости от трав или составных частей сбора), после чего требуется сделать перерыв на 15 дней. При необходимости фитотерапию нужно возобновить. В любом случае перед проведением лечения следует посоветоваться с врачом.Очищение травами и плодамиВам потребуется 2 ст. ложки травы душицы, 3 стакана воды.Измельченную траву душицы (свежую или высушенную) залить теплой водой, довести до кипения. Сняв с огня, настаивать 5–8 часов, укутав или поставив в теплое место. Процедить.Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Длительность курса очищения – 20 дней, после 10-дневного перерыва его можно повторить.Взять 3 ст. ложки свежих листьев крапивы двудомной, 2 л воды.Молодые листья крапивы измельчить, залить кипятком, настаивать 20–30 минут, после чего процедить.Лучше проводить курс очищения настоем крапивных листьев на убывающей Луне, в период с 14 до 19 часов. За это время нужно выпить весь приготовленный настой маленькими глотками.Курс очищения – 2 недели, после двухнедельного перерыва прием настоя возобновить. В зимнее время, когда свежие листья недоступны, их можно заменить высушенными. Пропорция и способ приготовления остаются теми же, только настой принимают по 0,5 стакана 3 раза в день после еды.Вам потребуется 1 л сока одуванчика, 1 стакан качественной водки, 2 ст. ложки глицерина.Траву (листья и цветки) и корни одуванчика измельчить (лучше пропустить через мясорубку), отжать из них через марлю сок. Сок смешать с водкой и настаивать в течение 20–30 дней в темном прохладном месте, ежедневно взбалтывая. В готовую настойку добавить глицерин.Растворить в стакане воды 1 ст. ложку настойки, принимать средство 1 раз в день – утром перед едой.Для усиления эффекта можно добавлять в средство 1 ч. ложку свежевыжатого лимонного сока.Вам потребуется 1 ст. ложка травы крапивы двудомной, 1 ст. ложка корней одуванчика, 3 ст. ложки молодых листовых почек бузины черной, 3 ст. ложки листьев примулы, 1 стакан воды.Растения измельчить, смешать, 1 ч. ложку сбора залить кипятком, настаивать 7-10 минут, процедить.Принимать свежеприготовленный настой по 1 стакану утром за 1 час до еды и вечером перед сном.Взять по 1 ст. ложке травы календулы, корня лопуха, травы марьина корня, 2 стакана воды.Растения измельчить, смешать, 1 ст. ложку сбора залить кипятком, томить на водяной бане в течение 10 минут, процедить.Принимать по 1/2 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до приема пищи или через 1,5–2 часа после еды.Вам потребуется 1 ст. ложка травы медуницы лекарственной, 1 ст. ложка травы хвоща полевого, 1 ст. ложка травы череды, 2 стакана воды.Растения измельчить, смешать. Весь сбор залить кипятком и настаивать, укутав, в течение 1 часа (можно в термосе), процедить.Выпить весь приготовленный настой в течение дня маленькими глотками. Можно приготовить настой из любой из этих трав, но большинство народных целителей считает, что для чистки крови более полезны сборы.Вам потребуется 1 ст. ложка травы тысячелистника, 1 ст. ложка травы пустырника, 3 стакана воды.Растения измельчить, смешать, залить горячей водой и томить под крышкой на водяной бане в течение 20 минут, не допуская кипения жидкости. Затем настаивать в течение 2–3 часов. Процедить.Принимать настой по 1/2 стакана утром и вечером независимо от приема пищи. Сбор не только помогает очистить кровь, но также оказывает общеукрепляющее действие.Вам потребуется 5 ст. ложек сухих корней лопуха большого, 4–5 ст. ложек меда, 0,5 л спирта крепостью 70°.Корни измельчить, залить спиртом, добавить мед. Настаивать средство в темном прохладном месте в течение 14 дней, процедить. Хранить в бутылке темного стекла в холодильнике.Принимать по 1 ч. ложке настойки, запивая водой, 3–4 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 месяца. Курс очищения можно повторить после 3-месячного перерыва.Вам потребуется 1 ч. ложка цветков бузины черной, 1 ч. ложка травы зверобоя, 1 ст. ложка травы душицы, 2 ст. ложки цветков календулы, 2 стакана воды.Высушенные растения измельчить, смешать.2 ч. ложки (с верхом) сбора заварить кипятком, на слабом огне довести до кипения (но не кипятить!), затем настаивать в течение 10 минут, дважды процедить и остудить.Принимать по 1 ст. ложке 4–6 раз в день независимо от приема пищи в течение трех недель; после 10-дневного перерыва принимать настой еще 2 недели.Вам потребуется 1 ч. ложка травы (всего растения с цветками) одуванчика, 1 стакан воды.Высушенную траву одуванчика измельчить, высыпать в термос, залить кипятком.Настаивать в течение 1–1,5 часа. Настой процедить.Принимать по 1 ст. ложке 4 раз в день за 30 минут до еды или через 1,5–2 часа после приема пищи. Курс очищения – 30 дней, после чего сделать перерыв на 2 недели и прием настоя повторить. Средство хорошо чистит кровь, уменьшает содержание холестерина.Взять по 1 ст. ложке листьев земляники, цветков ромашки лекарственной, травы череды, 2 стакана воды.Растительное сырье измельчить, смешать, 2 ст. ложки сбора залить кипятком, настаивать, укутав, в течение 2–3 часов, процедить.Весь приготовленный настой выпить маленькими глотками в течение дня.Вам потребуется 2 ст. ложки плодов рябины черноплодной, 2 ст. ложки плодов шиповника, 2 стакана воды.Сухие плоды смолоть на кофемолке, порошок высыпать в термос, залить кипятком, настоять в течение 6–8 часов. Процедить.Пить настой по 1 стакану утром и вечером независимо от приема пищи, при желании добавив сахар. Курс очищения – 3 недели, для большей эффективности через 2 недели его можно повторить.Вам потребуется 1 ч. ложка корня солодки голой, 2 ст. ложки травы душицы, по 3 ст. ложки листьев крапивы двудомной, листьев черной смородины, корневищ пырея, по 5 ст. ложек цветущих верхушек овса, травы спорыша, 1 стакан воды.Корни солодки, корневища пырея верхушки овса измельчить, смешать с остальными растениями.Залить кипятком 1 ст. ложку сбора. Настаивать в течение 30 минут, процедить.Принимать средство горячим по 1 стакану 2 раза в день независимо от приема пищи, каждый раз заваривая свежий настой.Очищение лавровым листомВзять 5 г лаврового листа, 1 стакан воды.Лавровый лист измельчить, залить кипятком, томить на водяной бане 5 минут, перелить в термос, настаивать в течение 3–4 часов. Процедить.Выпить весь настой в течение дня маленькими глотками. Длительность очищения – 3 дня, после перерыва 1–2 недели очищение можно повторить.Это старинное средство очищения крови и сосудов считается в народной медицине весьма эффективным. Однако употреблять его следует осторожно, перед использованием лаврового отвара следует посоветоваться с врачом.Очищение настойкой чеснокаВзять 200 г чеснока, 1 л качественной водки.Зубчики чеснока очистить от пленок, вымыть, пропустить через мясорубку или специальную давилку. Кашицу развести водкой, перелить в темную стеклянную емкость, плотно закрыть пробкой. Настаивать в течение недели при температуре +2 °C в темном месте. Процедить, отжимая растительное сырье. Настойку перелить в бутылку темного стекла. Готовая чесночная настойка должна быть прозрачной, иметь желтовато-зеленый цвет и характерный запах чеснока.Принимать по 5 капель настойки, разведенных в 1 ст. ложке воды, 3 раза в день. Настойка не только очищает кровь и сосуды, но и регулирует артериальное давление, снимает головную боль, связанную со спазмами сосудов.