Назван рецепт напитка для быстрого похудения
Имбирный чай – проверенное средство для похудения. Корень имбиря обеспечивает отличную секрецию и кровоснабжение желудка, тем самым ускоряя обмен веществ в организме, а также способствует быстрейшему сгоранию жировых клеток, заверяют специалисты.
Продукт можно добавлять в супы, готовить чай и запекать с мясом или рыбой. К тому же, имбирь – отличная профилактика простудных заболеваний в осенний период.
Имбирный чай: способ приготовления
Время приготовления: 2 часа
Ингредиенты:
Корень имбиря
Вода
Лимон
Мед – по вкусу
Черный или зеленый чай – по желанию
Способ приготовления:
Имбирь почистите и натрите на терке. На 1 литр воды понадобится 2 ст. л. тертого имбиря.
Поместите имбирь в чайник или термос, залейте кипятком или заваренным чаем, выжмите немного сока лимона.
Оставьте настаиваться на 1-2 часа.
Лучше пить имбирный чай горячим или теплым. В теплый чай перед употреблением можно добавить 1 ч. л. меда.
Рецепт приготовления имбирного чая
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты:
1/4 стакана нарезанного корня имбиря
6 стаканов воды
2 столовые ложки лимонного сока
1-2 веточки мяты (по желанию)
2 столовые ложки меда (или по вкусу)
Способ приготовления:
Положите имбирь в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения.
Накройте крышкой и дайте покипеть в течение 20 минут.
Затем добавьте лимонный сок и мяту, дайте немного настояться.
Добавьте мед по вкусу и подавайте.
Имбирный чай для похудения: рецепт с апельсином
Время приготовления: 20 минут
Ингредиенты:
Кусочек имбиря длиной 2.5 см
Мед – по вкусу
Сок половины апельсина
1/2 палочки корицы
Звездочка бадьяна
Несколько коробочек кардамона
2 1/2 стакана воды
Способ приготовления:
Доведите воду до кипения в небольшом сотейнике.
Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа.
Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Чем дольше вы будете варить специи, тем более пряным получится чай. Процедите, чтобы убрать специи.
Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу.
Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.
Чем полезен имбирь
Этот полезный продукт содержит витамины C, B1, B2, A, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий. Также имбирь славится своими лечебными свойствами, его еще называют природным антибиотиком, ведь при регулярном употреблении он помогает очистить организм от вредных микроорганизмов, укрепить иммунитет и даже обладает болеутоляющим действием.
И, конечно, имбирь — прекрасный продукт для детокса, он не только стимулирует работу пищеварения, но и способствует выведению токсинов с потом через кожу.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий