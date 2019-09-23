Назван рецепт напитка для быстрого похудения

Узнайте, как сделать имбирный чай для борьбы с лишним весом.Имбирный чай – проверенное средство для похудения. Корень имбиря обеспечивает отличную секрецию и кровоснабжение желудка, тем самым ускоряя обмен веществ в организме, а также способствует быстрейшему сгоранию жировых клеток, заверяют специалисты.Продукт можно добавлять в супы, готовить чай и запекать с мясом или рыбой. К тому же, имбирь – отличная профилактика простудных заболеваний в осенний период.Имбирный чай: способ приготовленияВремя приготовления: 2 часаИнгредиенты:Корень имбиряВодаЛимонМед – по вкусуЧерный или зеленый чай – по желаниюСпособ приготовления:Имбирь почистите и натрите на терке. На 1 литр воды понадобится 2 ст. л. тертого имбиря.Поместите имбирь в чайник или термос, залейте кипятком или заваренным чаем, выжмите немного сока лимона.Оставьте настаиваться на 1-2 часа.Лучше пить имбирный чай горячим или теплым. В теплый чай перед употреблением можно добавить 1 ч. л. меда.Рецепт приготовления имбирного чаяВремя приготовления: 30 минутИнгредиенты:1/4 стакана нарезанного корня имбиря6 стаканов воды2 столовые ложки лимонного сока1-2 веточки мяты (по желанию)2 столовые ложки меда (или по вкусу)Способ приготовления:Положите имбирь в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения.Накройте крышкой и дайте покипеть в течение 20 минут.Затем добавьте лимонный сок и мяту, дайте немного настояться.Добавьте мед по вкусу и подавайте.Имбирный чай для похудения: рецепт с апельсиномВремя приготовления: 20 минутИнгредиенты:Кусочек имбиря длиной 2.5 смМед – по вкусуСок половины апельсина1/2 палочки корицыЗвездочка бадьянаНесколько коробочек кардамона2 1/2 стакана водыСпособ приготовления:Доведите воду до кипения в небольшом сотейнике.Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа.Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Чем дольше вы будете варить специи, тем более пряным получится чай. Процедите, чтобы убрать специи.Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу.Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.Чем полезен имбирьЭтот полезный продукт содержит витамины C, B1, B2, A, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий. Также имбирь славится своими лечебными свойствами, его еще называют природным антибиотиком, ведь при регулярном употреблении он помогает очистить организм от вредных микроорганизмов, укрепить иммунитет и даже обладает болеутоляющим действием.И, конечно, имбирь — прекрасный продукт для детокса, он не только стимулирует работу пищеварения, но и способствует выведению токсинов с потом через кожу.