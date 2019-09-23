Как «притормозить» старение и отложить менопаузу

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Скачки давления, нервозность, потливость, пигментация и морщины – то, что ждёт каждую даму во время климакса.С наступлением менопаузы, организм женщины переживает серьезные изменения. Помимо высокого давления, постоянных приливов жара, повышенного потоотделения, пигментации, новых заломов на коже и недосыпаний, наносится колоссальный удар по нервной системе, что влечёт за собой повышенную утомляемость. Поэтому многие дамы, приближаясь к своему «сложному возрасту» стараются его отсрочить.Врачи заявляют, что совсем избежать климакса не удастся, но благодаря современной медицине и здоровому образу жизни перенести наступление менопаузы можно на 10-15 лет. В этом помогут помочь не только гормональные препараты, но и определённый образ жизни.Первый совет: чтобы примерно рассчитать наступление климакса, стоит обратить внимание на тот факт, во сколько лет у матери женщины начался данный период.Второй совет: стоит пересмотреть качество своей жизни. Поэтому гинекологи рекомендуют уже с 35 лет брать наступление климакса под контроль и начинать профилактику, направленную на омоложения организма, где самые главные критерии: правильное питание, физические упражнения, правильное распределение труда и отдыха.Помимо этого в рационе женщины должны присутствовать продукты, богатые всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. В первую очередь, необходимо употреблять фрукты и овощи богатые клетчаткой, продуты с содержанием сои, нежирные сорта мяса, молочную продукцию. В день стоит не забывать употреблять не менее 2 литров чистой воды.Также регулярные занятия спортом помогут поддерживать здоровое состояние тела не только снаружи, но и внутри. Умеренные физические нагрузки помогают нормализовать процессы обмена веществ в организме, укрепляют нервную систему и иммунитет. Врачи отмечают, что предпочтительно заниматься гимнастикой, йогой, плаваньем, а также не стоит забывать о пеших прогулках.Не стоит забывать и про сон, где продолжительность ночного отдыха должна составлять не менее 7 часов в сутки. Недосыпание может привести к нарушению гормонального фона и возникновению хронической усталости.Но при этом важно помнить о том, что менопауза – это естественный процесс старения организма и предотвратить его невозможно, но благодаря здоровому образу жизни и дополнительным процедурам этот период можно отсрочить без вреда для здоровья.