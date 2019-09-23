Какие продукты нельзя мыть перед приготовлением

Все мы знаем, что фрукты и овощи есть немытыми нельзя, но есть несколько продуктов, которых перед приготовлением мыть не следует по тем или иным причинам.Яйца. Этот продукт не нужно мыть, поскольку на птицефермах их обрабатывают специальным раствором для дезинфекции, который при контакте с водой частично смывается, но частично попадает в продукт.Сальмонелла может быть в серединке яйца, поэтому важно его подвергнуть термообработке.Курица. Мыть курицу не стоит по той же причине, что и яйца. Курицу следует термически обработать сразу после заморозки. Если вы хотите приготовить суп или бульон, следует добавить овощи после того, как поменяете несколько раз воду.Мясо. Нельзя мыть говядину, свинину, телятину, баранину, потому что бактерии с водой разнесутся по всему продукту. Лучше всего его просто просушить бумажным полотенцем, а потом готовить.Макаронные изделия. При обработке макаронных изделий, из продукта смывается крахмал. К тому же, соус, которым вы планируете заправить блюдо — не впитается в макароны.Свежие грибы. Грибы стоит мыть лишь перед самым приготовлением, также стоит помнить, что после мытья, их надо просушить бумажным полотенцем. Замачивать грибы нельзя ни в коем случае.