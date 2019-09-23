Постоянная зевота: в чем может быть причина

Это, на первый взгляд, безобидное и даже приятное занятие может свидетельствовать о ряде серьёзных заболеваний.В народе принято считать, что зевота полезна, так как обогащает мозг кислородом и активизирует обмен веществ. Однако, современные врачи заявляют о том, что слишком частое ее проявление – признак того, что с организмом явно что-то не в порядке.На самом деле, постоянная зевота свидетельствует об острой нехватке кислорода. Если вы долгое время находитесь в душном и непроветриваемом помещении, организм сам старается восполнить нехватку свежего воздуха. Помимо этого, затяжной вдох является главным признаком вегето-сосудистой дистонии, характеризующейся развитием серьёзного нарушения кровообращения, где, в первую очередь, страдают сосуды.Также зевание свидетельствует о приближающемся припадке эпилепсии или воспалительном процессе, который проходит в организме и поражает его.Поэтому важно помнить, что зевота – это нормально и даже полезно. Но если вы чувствуете себя странно и заметили за собой эту тенденцию без определенных признаков, то обращайтесь к врачу, ведь любое промедление может стоить очень дорого во всех смыслах.