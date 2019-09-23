Диетологи определили, какой сыр снижает давление при гипертонии

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Исследователи нашли продукт, который поможет снизить артериальное давление. Ученые провели исследование, чтобы составить список полезных блюд. Оказалось, что при гипертонии стоит чаще есть слабосоленые нежирные сорта сыра.Английские диетологи рассказали, чем именно полезны молочные продукты. Речь идет не только о сыре, но и о йогурте или обычном молоке. Но важно учесть, что специалисты говорят именно об обезжиренной продукции. Именно она обеспечивает достаточное поступление в организм кальция. В сочетании с калием этот элемент способен уменьшить показатели артериального давления.Кроме того, белок молока играет роль антиоксиданта. Компонент помогает улучшить циркуляцию крови, чтобы уменьшить проявления гипертонии. Но нельзя бесконтрольно есть сыр, говорят ученые. Поскольку некоторые его сорта противопоказаны людям с высоким давлением.Например, чеддер употреблять не рекомендуют. Дело в том, что этот сорт содержит большое количество соли, поэтому может навредить. Приправа задерживает жидкость в организме, что провоцирует чрезмерное давление на кровеносные сосуды. Увеличивается также нагрузка на внутренние органы, поэтому соленые сорта сыра есть не стоит.Самой полезной для гипертоников признали моцареллу. В ней незначительное количество соли и жиров, поэтому продукт не окажет негативного воздействия. Также нужно обратить внимание на белые сорта – фету, козий сыр. Но важно учесть, что любую продукцию нужно есть умеренно. Сыр очень калорийный, даже если в нем немного жиров. Поэтому употреблять его требуется небольшими порциями.Диетологи дали и другие рекомендации для тех, кто страдает от повышенного давления. Необходимо в целом откорректировать рацион, чтобы исключить из него жирные и тяжелые блюда. Они заставляют сердце работать на износ, что плохо сказывается на самочувствии.При гипертонии важно высыпаться. Если продолжительность сна менее 6 часов, это увеличивает риск ишемии, инсульта и прочих проблем сердечно-сосудистой сферы. Не последнюю роль играют прогулки на свежем воздухе, умеренные нагрузки и отсутствие вредных привычек.При повышенном давлении сыр не только не навредит, но и принесет пользу. Но нужно выбирать правильные сорта, с небольшим процентом жирности и соли. К тому же, важно соблюдать меру и не переедать.