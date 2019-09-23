Кардиолог Стивен Гандрих: помидоры могут разрушить здоровье

Известный западный кардиолог Стивен Гандрих утверждает в своей книге «Парадокс растений», что употребление помидоров может пагубно влиять на здоровье человека. По словам ученого, томаты способны вызывать разрушение в клетках организма.Мы привыкли слышать, что включение в рацион помидоров положительно воздействует на человеческий организм и служит профилактикой рака. Известно, что в томатах содержится вещество ликопен, которое не вырабатывается в организме и может быть получено только из внешних источников, обычно из еды. Ликопен известен своим свойством предотвращать процессы, ведущие к возникновению раковых опухолей.Ученый-кардиолог Стивен Гандрих отмечает, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей. Томаты опасны для человека как раз из-за лектинов, утверждает исследователь.По его словам, попадая в организм человека, эти вещества активизируют механизмы, ведущие к воспалительным процессам, с которыми связано развитие многих опасных заболеваний.«Лектины атакуют клетки. Они способны уничтожать не только вредоносные программы в клетках, но и производят разрушение в абсолютно здоровых», - заявляет исследователь.Стивен Гандрих утверждает, что по этой причине употребление томатов может приводить к ослаблению мозговой деятельности, появлению кожной сыпи, синдрома хронической усталости, облысения. Он убежден: от томатов лучше отказаться.