Кардиолог Стивен Гандрих: помидоры могут разрушить здоровье
Мы привыкли слышать, что включение в рацион помидоров положительно воздействует на человеческий организм и служит профилактикой рака. Известно, что в томатах содержится вещество ликопен, которое не вырабатывается в организме и может быть получено только из внешних источников, обычно из еды. Ликопен известен своим свойством предотвращать процессы, ведущие к возникновению раковых опухолей.
Ученый-кардиолог Стивен Гандрих отмечает, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей. Томаты опасны для человека как раз из-за лектинов, утверждает исследователь.
По его словам, попадая в организм человека, эти вещества активизируют механизмы, ведущие к воспалительным процессам, с которыми связано развитие многих опасных заболеваний.
«Лектины атакуют клетки. Они способны уничтожать не только вредоносные программы в клетках, но и производят разрушение в абсолютно здоровых», - заявляет исследователь.
Стивен Гандрих утверждает, что по этой причине употребление томатов может приводить к ослаблению мозговой деятельности, появлению кожной сыпи, синдрома хронической усталости, облысения. Он убежден: от томатов лучше отказаться.
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