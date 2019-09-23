Названы положительные стороны полноты

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Природная полнота не может быть случайной.Медики назвали, в каком случае лишний вес является положительным аспектом. Отмечается, что речь идет не об ожирении, а именно о полноте, когда ИМТ показывает некритичный избыток.Есть люди, которые с рождения являются крупными. Их нельзя назвать худыми, но они не имеют ожирения. По словам ученых, природная полнота не может быть случайной. Напротив, иногда она нужна организму. Результаты проведенных исследований показывают, что существует и положительная сторона присутствия так называемых лишних килограммов.Известно, что полное лицо выглядит свежее и моложе, чем худое. В случае наличия полноты кожа не пересушивается, она лучше увлажняется и насыщается витаминами. Нередко обладатели лишних килограммов имеют более крепкий иммунитет. Все дело в том, что на клеточном уровне жир взаимодействует с иммунной системой и выступает защитой от негативных внешних факторов.Лишние килограммы защищают и от развития слабоумия. Этот факт установили британские ученые после анализа карт двух миллионов пациентов. Риск развития синдрома Альцгеймера у таких людей ниже на 18%. Датские ученые считают, что пациенты с лишним весом, попадающие в инфекционные отделения, имеют более высокий шанс выжить. По словам медиков, при лишнем весе присутствует большой запас энергии.