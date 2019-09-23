Медики развеяли мифы о полезных привычках
Медики отмечают, что многие привычки, которые многие люди считают полезными, совсем не являются таковыми. В них могут скрываться подводные камни, которые наделяют их совершенно противоположными качествами.
Использование солнцезащитного крема
Специалисты в косметологии сходятся во мнении, что для защиты от солнца нужно наносить на кожу специальные кремы. Но вот какие именно и как правильно ими пользоваться – знают далеко не все. Более того, в ходе проведенных анализов было установлено, что ряд кремов содержит в своем составе опасные ингредиенты.
Разгрузочные дни
В данном случае, специалисты отрицают полезность таких дней. Эффективность они имеют только лишь при отравлениях, когда организму необходимо вывести токсины. В других же случаях резкое снижение получаемых калорий может привести к ослаблению иммунитета.
Стакан воды перед едой
Зачастую перед едой рекомендуется пить воду, считается, что это поможет избежать переедания. Однако холодная вода способная навредить самому процессу пищеварения, поэтому медики отмечают, что уж если и пить перед едой воду, то хотя бы теплую.
Ежедневный спорт
Безусловно, физическая активно очень полезна, но и здесь надо знать меру. Постоянные изнуряющие нагрузки фактически изнашивают организм. Поэтому крайне важно усиленные тренировки чередовать с периодом восстановительного отдыха.
Использование антибактериальных гелей
В данном случае необходимо не забывать, что излишняя стерильность также отрицательно отражается на здоровье, как и загрязнение микробами. Связано это с тем, что происходит ослабление организма и любая малейшая инфекция может привести к очень тяжелым последствиям. Здесь стоит отметить и тот факт, что постоянное использование антибактериальных гелей приводит к быстрому старению кожи рук.
Ровная спина
Существует мнение, что сидеть нужно только с идеально ровной спиной. Однако это совершенно не так. Нахождение долгое время в таком положении ведет к излишней нагрузке на позвоночник. Поэтому медики рекомендуют сидеть немного сгорбившись, а в случае необходимости – использовать ортопедические кресла.
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