Медики развеяли мифы о полезных привычках

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Оказалось, эти привычки не всегда полезны для здоровья.Медики отмечают, что многие привычки, которые многие люди считают полезными, совсем не являются таковыми. В них могут скрываться подводные камни, которые наделяют их совершенно противоположными качествами.Использование солнцезащитного кремаСпециалисты в косметологии сходятся во мнении, что для защиты от солнца нужно наносить на кожу специальные кремы. Но вот какие именно и как правильно ими пользоваться – знают далеко не все. Более того, в ходе проведенных анализов было установлено, что ряд кремов содержит в своем составе опасные ингредиенты.Разгрузочные дниВ данном случае, специалисты отрицают полезность таких дней. Эффективность они имеют только лишь при отравлениях, когда организму необходимо вывести токсины. В других же случаях резкое снижение получаемых калорий может привести к ослаблению иммунитета.Стакан воды перед едойЗачастую перед едой рекомендуется пить воду, считается, что это поможет избежать переедания. Однако холодная вода способная навредить самому процессу пищеварения, поэтому медики отмечают, что уж если и пить перед едой воду, то хотя бы теплую.Ежедневный спортБезусловно, физическая активно очень полезна, но и здесь надо знать меру. Постоянные изнуряющие нагрузки фактически изнашивают организм. Поэтому крайне важно усиленные тренировки чередовать с периодом восстановительного отдыха.Использование антибактериальных гелейВ данном случае необходимо не забывать, что излишняя стерильность также отрицательно отражается на здоровье, как и загрязнение микробами. Связано это с тем, что происходит ослабление организма и любая малейшая инфекция может привести к очень тяжелым последствиям. Здесь стоит отметить и тот факт, что постоянное использование антибактериальных гелей приводит к быстрому старению кожи рук.Ровная спинаСуществует мнение, что сидеть нужно только с идеально ровной спиной. Однако это совершенно не так. Нахождение долгое время в таком положении ведет к излишней нагрузке на позвоночник. Поэтому медики рекомендуют сидеть немного сгорбившись, а в случае необходимости – использовать ортопедические кресла.