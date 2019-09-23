Названа пища, ухудшающая работу мозга

Функционирование мозга зависит от диеты.Группа ученых-медиков из США доказала, что употребление всевозможных диет, особенно богатых жиром или углеводами, может негативно повлиять на работу мозга.Ученые-диетологи из университете в городе Йель выяснили, что диеты, о которых писалось выше, могут изменять работу гипоталамуса, который расположен в промежуточном мозге. Этот участок головного мозга призван регулировать нейроэндокринную систему, также он отвечает за то, что способен к саморегуляции.По мнению ученых, если в рационе человека присутствует большое содержание жира или углеводов, может вызвать воспалительные процессы в голове, а особенной в области гипоталамуса. Также специалисты отмечают, что воспалительные процессы в мозгу могут возникнуть быстрее, чем человек наберет лишний вес.Также специалисты говорят, что это может уменьшить число митохондрий, которые отвечают за энергетику мозга.Также во второй части опытов ученых, они доказали существование таких механизмов, которые могут заставить человека есть много жирной и калорийной пищи. Отметим, что ранее ученые считали, что калории — это преимущественные продукты, и говорили, что именно калории полезны для человеческого организма.Сейчас диетологи установили, что именно калории плохо влияют на организм и не усваиваются, вызывая различные болезни.Эксперты также рассказали, что пища человека в средние века не была очень калорийной, а также в ней не было много жира. Современная же пища, говорят специалисты, отличается жирностью.