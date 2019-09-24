Врачи объяснили, какие болезни можно распознать по походке

Перечень таких заболеваний шире, чем может показаться на первый взгляд.О человеке можно многое сказать по его походке, причем речь касается не только черт его характера, но и наличия у него возможных проблем со здоровьем.Во время ходьбы работает нервная и костно-мышечная системы.Мы воспринимаем умение ходить во взрослом возрасте как нечто само собой разумеющееся, не задумываясь над механикой самого процесса. Однако на сама походка зависит от множества составляющих, и прежде всего от состояния мышечного корсета. От привычки сутулиться и ходить, низко опустив голову и плечи, необходимо срочно избавляться, ведь это сдавливает грудную клетку и внутренние органы, из-за чего происходит нарушение процесса насыщения крови кислородом. Результатом гарантировано будут головные боли и перманентная усталость. Если у Вас есть данные симптомы — обязательно обратите внимание на то, как привыкли ходить, возможно, причина кроется именно в этом.При этом стиль походки еще очень часто зависит от генетической предрасположенности. Ученые утверждают, что то, как мы привыкли ступать по земле, может быть обусловлено наследственностью — равно как плоскостопие и косолапость, которые вполне могут оказаться врожденными.В том случае, если походка изменилась, и человек начал сутулиться, хотя раньше не имел такой привычки, может являться причиной дефицита витамина D, наличие которого, помимо всего прочего, предотвращает рахит и не позволяет меняться форме ступней.Врачи делят сутулость на два типа, выделяя походки с опущенной головой и опущенными плечами. Они зачастую связаны либо с наличием определенных проблем психологического толка, либо со снижением общего мышечного тонуса. В том случае, если при ходьбе человек размахивает руками, у него может быть мышечное зажатие в плечевом поясе. Практически всегда это связано с малоподвижным образом жизни и сидячей работой. Громкий топот говорит о сниженной чувствительности в ногах, которая может быть связана с дефицитом витамина B12 и развитием неконтролируемого диабета.При наличии проблем с походкой врачи рекомендуют занятия спортом, которыми, впрочем, не стоит злоупотреблять. Плаванье в бассейне, растяжка, спортивная ходьба и длительные прогулки могут укрепить коленные суставы и привести в тонус мышечную систему, что избавит от многих недугов.