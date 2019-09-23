Врачи подсказали, как распознать проблемы с желчным пузырем

Как не допустить камней.Когда желчный пузырь перестает нормально функционировать, это ведет к серьезным проблемам с пищеварением и усвоением питательных веществ, чревато застоем желчи и возникновением камней в органе.Самым распространенным недугом желчного пузыря является желчнокаменная болезнь. Существует несколько признаков, которые помогают распознать это заболевание.Боль в животе. Она возникает после приема пищи (прежде всего, жирной) и ощущается в правом подреберье, также распространяясь на правое плечо или отдавая в спину. Это происходит из-за того, что, сокращаясь, желчный пузырь пытается вместе кислотами выделить через желчный проток камни.Тошнота и рвота. Желчный пузырь поставляет в кишечник кислоты и ферменты, необходимые для пищеварения и усвоения питательных веществ. Все это проходит через протоки. Если в протоках застревают желчные камни, развивается холецистит – воспаление органа, при котором в остром случае человек испытывает сильную боль, рвоту. При хроническом холецистите часто после приема пищи ощущается тошнота.Изжога. Она может возникать при разных нарушениях. Но участившаяся изжога после приема пищи, не проходящая при движении или отдыхе, может быть признаком именно желчнокаменной болезни.Изжога в комплексе с температурой и ознобом. Набор этих симптомов, дополняемый болью в животе, — это «крик» организма о помощи. Как правило, такая картина возникает при воспалении желчного пузыря. Если боль в животе усиливается, а температура растет, не медлите с вызовом скорой помощи, данное состояние может быть очень опасным.Цвет кожи. Желтоватый оттенок кожи или оттенок, напоминающий загар, — это тоже вероятный признак закупорки желчного протока. При данном нарушении в клетках кожи может скапливаться билирубин – пигмент, задействованный в синтезе желчных кислот.Кстати, также могут пожелтеть белки глаз.Цвет кала и мочи. Нехарактерно светлый кал и потемневшая моча относятся уже к «классическим» признакам сбоя в работе желчного пузыря.