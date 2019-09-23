Это народное средство укрепляет мужскую «силу»

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Что улучшает потенцию.Более половины мужчин с диабетом ощущают у себя признаки ухудшения потенции.В таких случаях даже общепринятые препараты для улучшения потенции могут не помочь.Часто повышение уровня глюкозы крови приводит к проблемам с выработкой гормона тестостерона, а, следовательно, и с влечением к противоположному полу. Ещё одна проблема — ухудшение циркуляции крови, что приводит к затруднениям в наполняемости пещеристых тел полового органа.Именно поэтому препараты типа виагры не могут полностью помочь при диабете. Эффективность таких средств оценивается не выше 70%.В народной медицине помощь в таких проблемах может оказать настойка зверобоя. Это универсальное средство нормализует сахар в крови и благотворно действует на кровеносную систему, улучшая потенцию мужчины. Рецепт прост — 2 столовых ложки растения заливают горячей водой и настаивают в течение часа. Затем процеживают и принимают трижды в день по три столовых ложки. Эффект бывает достаточно стойким при длительном и регулярном употреблении.