Диетологи подсказали, какая еда поможет утолить ночной голод

Полезно для худеющих.Людям, которые сидят постоянно на диете, знакомо чувство сильного голода, преследующее даже в ночное время. Диетологи назвали продукты, которые помогут побороть ночной голод.К сожалению, не всегда в ночью в холодильнике можно найти такие блюда, которые не просто утолят голод, но также будут и полезными. Диетологи рекомендуют включить в свой рацион несколько продуктов, которые избавят вас от этого неприятного ощущения.БананыУченые опровергли миф о том, что бананы способствуют увеличению веса. Этот фрукт наоборот способствует избавлению лишних килограммов, потому что быстро утоляет голод и человек не переедает, как это бывает со сладостями. У бананах содержатся натуральные сахара, клетчатка и антиоксиданты, которые нормализуют наш метаболизм. Также эти фрукты заряжают энергией – особенно подойдут в качестве перекуса для человека, работающего допоздна. Есть бананы необходимо тогда, когда вы чувствуете голод на протяжении дня, таким образом в ночное время ваш организм насытится всеми необходимыми веществами и не будет требовать съесть что-то вредного в ночное время.АвокадоВ нашей стране этот продукт не из дешевых, но тем не менее, лучше переплатить за него, чем купить 100 грамм конфет, которые между прочим, не имеют в своем составе ничего полезного. В авокадо содержится содержит большое количество витаминов (группы В, Е, А, С, К, фолиевая кислота), минералов (кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и множество других.Для насыщения организма и эффекта похудения достаточно съедать по одному кусочку авокадо хотя бы 3 раза в неделю.Семена чиаСемена чиа уверенно отвоевали себе место в ряду продуктов, с которыми худеющие связывают особые надежды.Благодаря этому суперфуду можно избежать ощущения пустого желудка и более долгого чувства сытости. Кроме того, человек не сможет переесть. Продукт снижает уровень сахара в крови за счет долгой переработки клетчатки, а также нормализует работу кишечника и создания благоприятной среды для развития полезной микрофлоры.ЯйцаУченые уже давно установили, что блюда из яиц обеспечивают насыщение организма на более длительный срок, чем продукты с высоким содержанием углеводов. При калорийности всего в 70 ккал яйца позволяют нам долго чувствовать себя сытыми, а, следовательно, мы можем меньше есть в течение дня и более эффективно худеть, не причиняя ущерб здоровью. Используйте яйца при приготовлении блюд из пасты и овощей, а также съедаете 1 шт. на завтрак.ПапаяУпотребляя данную ягоду в пищу, многие не подозревают, что полезные свойства папайи благотворно влияют на весь организм, насыщая его всевозможными витаминами. Этот фрукт нормализует пищеварительный процесс и сжигает жир. Это происходит благодаря содержанию в папайи органических кислот и пектина. Необходимо просто регулярно употреблять ягоду небольшими порциями.ОвесОвёс содержит диетическую клетчатку — питательное вещество, способное снижать аппетит естественным образом. Стоит отметить, что овёс помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови. Не забывайте и о традиционной овсяной каше — она идеально подходит для завтрака и перекусов.