Стало известно, какая вода помогает худеть быстрее

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Также полезно для кишечника.Перец является специей, которая помогает в решении многих проблема с пищеварением. Вода с черным перцем, использовалась еще в Древней Индии, она также может помочь эффективно бороться с нарушениями, подрывающими здоровье.Черный перец — известное в народной медицине средство регуляции пищеварения и лечения расстройств желудка. Популярная специя помогает желудку освободиться от болезнетворных бактерий, борется с вздутием и повышенным образованием газов. Также он эффективен в случае кишечных расстройств, запоров и диареи.Благодаря своему антимикробному потенциалу черный перец предотвращает порчу блюд, в которые добавляется. Кроме того перец увеличивает секрецию желудочного сока, что улучшает процесс усвоения пищи. Под влиянием пиперина, главного компонента перца, организмом лучше усваиваются селен, витамины группы B, бета-каротин и другие питательные вещества, а также активизируется метаболизм. Пиперин ускоряет сжигает жировых клеток и стимулирует выработку в мозге серотонина и эндорфина – веществ, определяющих крепкое психо-эмоциональное здоровье и качественный сон.Почему полезно пить воду с черным перцем?Готовить воду с перцем нужно следующим образом. В двух стаканах питьевой воды разбавляются две чайные ложки молотого черного перца. Доведите состав до кипения и подержите еще немного на среднем огне. Сняв воду с перцем с огня, добавьте в нее щепотку соли, остудите до теплого состояния и процедите. Рекомендуется выпивать по стакану такой теплой воды два раза в день.Помимо способности помогать при желудочно-кишечных расстройствах вода с черным перцем является отличным натуральным энергетиком, спасающим от снижения тонуса и сонливости днем. Также ее питье укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с лишним весом, побуждая организм сжигать больше калорий.Считается, что вода с черным перцем полезна тем, кто страдает от болей в суставах, грыж, зубной боли, проблем с сердцем, печенью и легкими. Ее употребление оценивается как профилактика рака и диабета. При отсутствии противопоказаний питье воды с перцем может стать полезной ежедневной привычкой.