Медики выяснили, чем рискуют вегетарианцы

Исследование длилось 18 лет.Рацион вегетарианцев и веганов снижает риск возникновения сердечных заболеваний, но повышает вероятность инсульта, по сравнению с мясоедами.К такому заключению пришли британские ученые.В ходе масштабного исследования, которое длилось 18 лет, ученые наблюдали за образом жизни 48 тыс. 188 человек среднего возраста. Результаты работы были опубликованы в Британском медицинском журнале (The BMJ).Исследование проводилось Оксфордским университетом совместно с Европейской программой изучения связи питания и онкологии.За время наблюдений у 2820 человек развилось заболевание коронарной артерии, которое может привести к сердечным приступам. Еще у 519 человек произошли ишемические инсульты, а у 300 человек – геморрагические инсульты, вызванные разрывом кровеносного сосуда в головном мозге.Как оказалось, вегетарианский рацион на 22 % снижает риск развития сердечных заболеваний. При этом у вегетарианцев на 20 % повышен риск инсульта.В пересчете на тысячу человек среди веганов и вегетарианцев было зафиксировано на 10 случаев меньше заболеваний сердечно-сосудистой системы, чем среди мясоедов. У последних, в свою очередь, было на три инсульта меньше.Ученые оценивали пищевые привычки участников с помощью анкет в начале исследования. Спустя примерно 14 лет участники вновь заполняли анкеты. Также учитывались история заболеваний, вредные привычки и физическая активность.Половина участников исследования употребляла в пищу мясо, около 16 тыс. человек были веганами или вегетарианцами, и более 7500 человек отнесли себя к пескетарианцам (употребляли рыбу).Читайте также: Эффективные способы избавиться от темных кругов под глазами“У вегетарианцев в среднем был более низкий индекс массы тела, более низкие показатели кровяного давления, уровня холестерина в крови и диабета по сравнению с мясоедами, что может объяснить более низкий риск сердечных заболеваний… Причина более высокого риска инсульта у вегетарианцев менее ясна. Некоторые данные свидетельствуют о том, что, хотя низкие уровни холестерина защищают как от болезней сердца, так и от ишемического инсульта, очень низкие уровни холестерина могут быть связаны с более высоким риском геморрагического инсульта, подтипа, который был зафиксирован у вегетарианцев”, – объяснила руководитель исследования, диетолог-эпидемиолог из Оксфордского университета Тэмми Тонг.Исследователи склоняются к тому, что повышенный риск инсульта у вегетарианцев может быть связан с низким содержанием витамина В12. Однако для окончательных выводов требуется дополнительное изучение.