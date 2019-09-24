Эти соки способствуют растворению камней в почках

Они очень полезные.Мочекаменная (почечно-каменная) болезнь — заболевание, связанное с образованием камней в мочевыводящей системе. Это одно из наиболее распространенных урологических заболеваний.Очистить почки поможет употребление свежих соков, но использовать данный метод лечения необходимо только после консультации в врачом.— Сельдерей. Принимать по 1 столовой ложке сока с медом 3 раза в день до еды. Хорошо сочетается с морковным, капустным, свекольным соками.— Петрушка. Принимать по 1 столовой ложке сока 3 – 4 раза в день. Сок обладает наибольшей эффективностью, так как значительно усиливает сокращения гладкой мускулатуры мочеточника.— Огурец. Принимать по 1 стакану сока, добавив 1 столовую ложку меда, 2–3 раза в день. Полезен в сочетании с морковным соком.— Свекла. Принимать по 0,5 стакана сока 2–3 раза в день за 40 мин. до еды. Предварительно дать отстояться.— Березовый сок. В день выпивать 3–5 стаканов (очень полезен в послеоперационный период).— Редька. Принимать по 1 столовой ложке сока 3 раза в день за 40 мин. до еды, предварительно смешав с 2 столовыми ложками меда. Курс – 3–4 недели.— Яблоки. Принимать по 1–2 стакана сока 5 раз в день.— Лимон. Сок одного лимона разбавить 1 стаканом горячей кипяченой воды. В течение дня выпивать 10–12 стаканов такого разведенного сока. В дни приема сока рекомендуется строгая диета, на несколько дней голодание. Одновременно можно принимать по 1 стакану соков моркови, свеклы, огурца. Уже на следующий день после приема напитка могут появиться спазмы и боли вследствие отхождения песка и камней. Через неделю процедуру повторить.