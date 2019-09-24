«Аллергия на сахар»: как она проявляется, и как ее избежать
Аллергии на сахар, как таковой, не существует, но есть люди, у которых непереносимость быстрых углеводов и они могут вызвать неприятные симптомы.
Углеводы, у которых сладкий вкус, – неотъемлемая часть фруктов, многих овощей, молочных продуктов, убрать их оттуда технически непросто, об этом рассказала аллерголог Ольга Жоголева.
А есть продукты, в которые сахар специально добавлен: это разнообразные сладости, выпечка, напитки, соусы и многое другое. От них отказаться проще.
Согласно с имеющимися на сегодня научными данными ни IgE-опосредованная аллергия, ни IgE-независимая аллергия на сахар, лактозу, мальтозу, фруктозу, глюкозу, галактозу не описана, поскольку эти углеводы не распознаются клетками иммунной системы.
Симптомы «аллергии на сахар»
Непереносимость этих углеводов известна, она связана с нарушением их усвоения в желудочно-кишечном тракте и проявляется желудочно-кишечными симптомами:
вздутием живота;
диареей;
метеоризмом;
болями в животе.
Возникновение этих симптомов связано не с борьбой иммунной системы с углеводами, а с взаимодействием непереваренных углеводов с бактериями кишечника. Бактерии «едят» углеводы, продуктами этого поедания являются газы. Кроме того, неусвоенные углеводы притягивают к себе воду, что приводит к разжижению кала и диареи.
Почему же из-за сладкого появляется сыпь?
Чаще всего причина в том, что сладкие продукты имеют псевдоалергены. При больших порциях они раздражают кожу и вызывают высыпания разных видов.
Отличием такой непереносимости от аллергии является:
1. Отсутствие участия иммунной системы.
2. Очень низкий риск тяжелых реакций.
3. Дозозависимый эффект.
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