Названы самые опасные последствия стресса

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Стресс является одним из важных факторов формирования различных болезненных состояний.По данным экспертов, больше всего негативному влиянию стресса подвержены женщины, поскольку они привыкли на все события жизни реагировать эмоционально.Ученые выяснили, какие болезни могут развиваться на почве стресса:1. Сильные головные боли и мигрень.2. Серьезные нарушения сна вплоть до бессонницы.3. Проблемы с приемом пищи, которые могут дойти до крайней точки – булимии и анорексии.4. Онкологические заболевания.5. Снижение интеллектуальной деятельности и низкий уровень продуктивности.6. Ухудшаются защитные барьеры организма вследствие ослабления иммунной системы.7. Появление акне и прочих несовершенств на коже.