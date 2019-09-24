Офтальмолог предупредил об опасности наращивания ресниц

Популярная женская бьюти-процедура оказалась опасной.Медик из британской офтальмологической клиники Cadogan Clinic Элизабет Хоукс отмечает, что в последнее время наблюдается рост числа глазных инфекций, связанных с применением наращённых ресниц.По её словам, с ростом процедур по наращиванию ресниц выросло и число проблем с заражением век. Например, девушкам всё чаще диагностируют воспалительное заболевание блефарит.Хоукс подчеркнула, что ресницы предназначены для защиты глаз от пыли и микробов, а также крайне важны для сохранения зрения. Злоупотребление бьюти-процедурами может привести к необратимой потере своих ресниц.Блефарит является группой заболеваний, для которых характерен общий признак — воспаление краёв век с выделением гноя. Как правило, блефарит поражает оба глаза одновременно. Ни в коем случае не следует заниматься самолечением, применяя народные способы, так как можно только усугубить ситуацию.Симптомы блефарита. Отёчность и покраснение век; зуд и жжение в глазах; выделение липкого секрета или гноя; появление чешуек и корочек на веках; выпадение и нарушение роста ресниц; чувствительность к яркому свету.