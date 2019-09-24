Названы медицинские препараты, не сочетаемые друг с другом

При приеме препаратов важно смотреть на совместимость.Медики напоминают, что некоторые лекарства несовместимы друг с другом. Их одновременный приём может быть опасен для здоровья.Так, опасными являются сочетания сиропа от кашля и лекарства от аллергии — их составы практически идентичны, вместе они действуют как сильное снотворное и вызывают сонливость, нарушение режима сна, ухудшение концентрации на работе.Несовместимы антидепрессанты и обезболивающие, так как они могут вызвать кровотечение в желудке. Кроме того, они влияют на уровень серотонина в организме и способны повысить тревожность и температуру, усилить сердцебиение.Не рекомендуется совмещать лекарства против тромбов и аспирин. Дело в том, что аспирин разжижает кровь, а препараты против тромбов снижают её свёртываемость. Всё это может привести к внутреннему кровотечению.Совместный приём парацетамола и опиоидов создаёт риск для печени и может привести к печёночной недостаточности.Также названы ещё несколько пар лекарств, приём которых в одном курсе лечения вредит здоровью. Это атропин и снотворные; йодсодержащие препараты и половые гормоны; кофеиносодержащие препараты и левомицитин.Фармакологи напоминают, что несовместимость препаратов прописана в инструкции к ним. В любом случае, любые лекарства должен прописывать врач.